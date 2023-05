25. září 2021 se Miroslav Brož rozloučil s Oktagonem vítězstvím nad Francouzem Emmanuelem Dawou a zamířil za novou výzvou do RFA. Po dvou vítězstvích a remíze v KSW je ale někdejší hokejový brankář zpátky na domácí scéně. Ve Fabriqu odstartoval vítězstvím a už příští sobotu v O2 areně naskočí zpátky do kolotoče Oktagonu soubojem s Robertem Pukačem. „Je to speciální, vracím se hlavně kvůli lidem,“ vysvětluje Brož před svým dalším soubojem.

Miroslav Brož se vrací do Oktagonu, v prvním zápase vyzve Roberta Pukače. | Foto: Oktagon MMA

„Těším se na to strašně moc. Je to návrat do Oktagonu skoro po dvou letech a je to letos největší akce. Je to veliké, mám skvělého soupeře, protože Pukač je záruka kvality. Strašně se těším, i když je to teď trochu těžší, protože nejsem úplně zdravotně v pohodě, ale to je v každé přípravě,“ říká natěšeně čtyřiatřicetiletý zápasník.

Chlubit se aktuálně může bilancí 14 vítězství, jedné remízy a pouhých tří porážek. Poslední výhry přitom zapisoval v organizaci Real Fight Arena, kde dokázal před limitem ukončit jak Kolumbijce Diega Otaloru, tak Slováka Michala Dubu.

„Dostal jsem tehdy obrovskou nabídku, která se neodmítá. Já jsem ale exhibicionista. Když už zápasím a dávám tomu všechno, mám u toho rád lidi. Od KSW jsem teď třeba dostal brutální nabídku, fakt velikánskou. Musím ale říct, že už nikdy nepůjdu za penězi. Radši jsem se vrátil do Oktagonu,“ vysvětluje Brož své rozhodnutí zamířit zpět do Oktagonu.

„Určitě je to pro mě speciální. Vracím se hlavně kvůli lidem, hodně mi jich volalo a psalo, že chtějí, abych se vrátil. Hrozně moc mi to chybělo. Uvědomil jsem si už asi měsíc po změně, že lidi dělají chyby a já ji udělal. Svoje osobní rozhodnutí jsem přehodnotil a jsem rád. Děkuju Oktagonu a lidem, že mě přijali zpátky a můžu zápasit tady,“ hlásí zkušený bijec.

Ještě před nástupem do největšího letošního turnaje Oktagonu se Brož představil na druhém turnaji Fabriqu v Nitře. Svého soupeře Denise Farkaše tam nekompromisně ukončil už po necelých dvou minutách ve druhém kole a ukázal, že diváci v pražské O2 areně se mají na co těšit.

„To bylo super. Měl jsem ještě urvaný biceps, trošku jsem s tím bojoval, takže jsem do toho šel jednou rukou. Teď už je to díkybohu v pořádku, teď mám jiný problém. Ruce ale díkybohu drží,“ těší Brože, který má proti sobě ale velmi kvalitního soupeře.

Postaví se totiž zkušenému Robertu Pukačovi, jenž má v zádech jedno vítězství po předchozích třech porážkách v řadě. Tehdy ale nestačil na taková jména jako Kertész, Juráček a Jungwirth. Náladu si spravil až naposledy proti Melišovi, kterého porazil na body.

„Pukač je skvělý zápasník, znám ho, je to jeden z mála zápasníků, který zápasí déle než já. Respektuju ho moc. Žádné hejty od nás nečekejte, oba jsme pokornější, radši makáme, držíme hubu a pak to ukážeme v zápase,“ dopředu avizuje Brož.

„Skončil v OFĚ, prý dělá nějaké změny, ale nevím jaké. Já si ale musím prosadit to svoje. Jdu tvrdě dopředu a chci udělat jeden z nejlepších zápasů. Nejde mi o žádné tituly, to neřeším. Chci udělat skvělý zápas,“ vyhlašuje.

Samotná příprava byla podle Brože vydařená i přes zdravotní trable, které letmo zmínil. „S přípravou jsem spokojený. Byl jsem na kempu s Patrikem Kinclem, měl jsem nějaké sparingy a mám kolem sebe skvělé lidi. Tím, že už můžu používat obě ruce, tak je to mnohem lepší. Cítím se skvěle, jen je tam nějaká menší nemoc. Budu ale připravený,“ uklidňuje fanoušky.

A jak sám Brož vidí vrchol chystaného turnaje, tedy odvetu mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou?

„Já nespároval s nikým lepším než s Patrikem Kinclem. Je na tom fakt dobře. Nechci se do toho montovat, s Karlosem jsem netrénoval, takže to nechci hodnotit. Říkám jedinou věc. Patrik Kincl je fakt dobrý,“ říká.

Sám si ale souboj dvou velikánů příliš nevychutná. Po vlastním zápase na to totiž není tolik času. „Moc prostor nemám. Mám hokejové kempy s dětmi, takže je to fakt spíš o tom, že odzápasím a pak si jdu dát hlavně jídlo,“ vysvětluje Brož, kterému deset dnů před zápasem zbývalo shodit ještě jedenáct kilo.

Po zápase a jídle už se bude muset opět věnovat svým gólmanským svěřencům. Sám Brož totiž v mládí hokej hrával, dostával se i do mládežnických reprezentací, ale k velké profesionální kariéře to nikdy nedotáhl. Své zkušenosti nyní předává dalším generacím brankářům a může se chlubit parádními úspěchy. Vždyť rukama mu prošel například Jiří Patera, který si letos zachytal v NHL za Vegas.

„Naplňuje mě to,“ přiznává s úsměvem Brož.