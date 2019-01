Praha - Otazníky minulých tří týdnů jsou zdá se zažehnány. Nejlepší český závodník na ploché dráze Václav Milík začal po nepříjemném zranění nohy znovu závodit a tak panuje velká šance, že se v sobotu postaví na start i pražského závodu mistrovství světa, v němž nastoupí díky divoké kartě.

Václav Milík. | Foto: ČTK

„Mám za sebou dva tréninky a jeden závod. Minulý týden mě noha ještě bolela, ale každým dnem se to lepší. Myslím, že na páteční trénink a sobotní závod bych mohl být dobře připravený," říkal pardubický jezdec o prestižním klání Grand Prix na Markétě.

V barvách Sparty Wroclaw se mu moc nedařilo

Do soboty má ale docela nabitý program. Dnes jede švédskou ligu za klub Indianerna Kumla a zítra ve Slaném extraligu. „Půjdu do toho na sto procent. Minulý týden jsem se vrátil k závodům v Polsku, a jak jsem se postavil před startovní pásku, všechna bolest pominula," pokračoval Milík.

V barvách Sparty Wroclaw se mu ale moc nedařilo. „Získal jsem jen tři body a radost jsem z toho neměl. Nešly mi starty, ale noha na to neměla vliv. Bylo to tím, že jsem měl dlouhou závodnickou pauzu. Proto se potřebuji znovu otrkat a rozzávodit. Nadcházející starty se mi k tomu právě hodí," vyprávěl čtyřiadvacetiletý motocyklista.

Měl zlomený kousek holenní kosti

Zranění utrpěl v polovině května při extralize ve slovenské Žarnovici po kolizi se soupeřem, když se mu levá noha dostala pod zadní kolo. „Stáhlo mě to z motorky a v tu chvíli jsem ucítil bolest. Plechová bota byla ohnutá a ráfek taky. Navíc ještě narazil do prken. Mohu být rád, že se nestalo něco horšího," pokyvoval hlavou.

„Měl jsem zlomený kousek holenní kosti. Lékaři to zpevnili dvěma šrouby, ale už je to zahojené. Upravil jsem si plochodrážní botu, aby mě to netlačilo. Naštěstí levačka není v ploché dráze moc v permanenci, takže jsem měl v tomhle štěstí," přiznal.

Aby se mohl co nejrychleji vrátit, začal rehabilitovat už tři dny po operaci. Chodil do fitka, opatrně jezdil na kole a motokrosové motorce. „Věřím, že mě pár závodů dokáže dostat zpátky tam, kde jsem byl. Do zbývajících startů dám tolik jako do Grand Prix, pojedu bez rezervy. Musím si zvyknout na ostrou jízdu," dodal Milík.

Na Markétě zvýšili kapacitu tribun, diváky čekají kontrolyPořadatelé závodu Grand Prix České republiky na ploché dráze vyprodali stadion na Markétě. Pro další zájemce o vstupenky na sobotní plochodrážní svátek nechali namontovat novou mobilní tribunu, čímž se kapacita břevnovského stánku zvýší na zhruba 8000 sedaček. „Přibylo asi dvě stě padesát míst. Vstupenky se objeví v předprodeji," sdělil šéf pořadatelského Auto klubu Markéta Petr Ondrašík. Organizátoři kladou velký důraz bezpečnost závodu, který patří do seriálu mistrovství světa. „V souvislosti s teroristickými akcemi budou zpřísněny kontroly u vchodů na stadion. Pořadatelé nevpustí do areálu fanoušky s vlajkami na tyčích, s nápoji ve vlastních lahvích a s většími batohy. Drobnější tašky budou prohlíženy. Nebude existovat žádné odkládací místo na zpětné vyzvednutí zavazadel a předmětů," upozornil. Další omezení oproti minulým rokům je parkování osobních vozidel, jelikož kolem Markéty vznikly modré zóny. „Nejlepší variantou je přijet v sobotu odpoledne metrem do stanice Petřiny a pak dojít pěšky," dodal Petr Ondrašík.