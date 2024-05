O pocitu, jaké to je vyšvihnout se na stupně vítězů v závodě Grand Prix z pozice jezdce na divokou, může vyprávět Václav Milík. V roce 2017 se mu to na Markétě při plochodrážní velké ceně povedlo a byla to velká sláva.

„Nervozita před startem je vždycky. Ideální je, aby se první jízda povedla a pak je to víc v klidu,“ popsal atmosféru pardubický závodník, který nedávno oslavil jednatřicáté narozeniny. „Cítím se dobře. V sobotu to bude na Markétě skvělá podívaná. Semifinále by se mohlo podařit. To bylo super.“

Od jeho třetího místa uplynulo už sedm let. „Roky letí. Bylo fajn na rok 2017 navázat. Tenkrát jsem měl úspěšné období. Moc jsem o ničem nepřemýšlel a jenom jezdil. Vyhrál jsem Zlatou přilbu. V mistrovství Evropy jsem měl dva roky po sobě medaili,“ líčil Milík, jehož fanoušci díky charakteristickým barvám jeho kombinézy na oválech nemohou přehlédnout.

S Kvěchem budou v sobotu rivalové

Díky tomu, že je Jan Kvěch stálým účastníkem letošního mistrovství světa, budou stát v sobotu na startovní čáře dva Češi. O nějaké spolupráci však nemůže být řeč. „Radit si můžeme jen rámcově. Každý máme svůj styl a své motorky,“ upozornil Milík.

„Jsme kámoši, ale tohle je závod jednotlivců. Každý pojedeme na sebe, každý chceme zajet co nejlepší výsledek. V tomto závodě budeme rivalové,“ pokyvoval hlavou. „Chtěl bych si závod užít. Když si ho jezdec užívá, většinou se dostaví i skvělé výsledky.“

Co bude potřeba k tomu, aby se to povedlo? „Je to o nastavení hlavy, rychlých startech a projetí první zatáčky v ideální stopě. Na to se musím soustředit. Pokud to zvládnu, mám šanci na dobrý výsledek. Jsem zkušenější, hlavně po psychické stránce. Víc o závodech přemýšlím. Na druhou stranu hraje roli i to, že jsem táta,“ uzavírá.