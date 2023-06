Už o příštím víkendu bude pražský stadion Markéta hostit světovou špičku v závodech na ploché dráze. V pátek 2. června bude patřit juniorským šampionům v závodě SGP2, o den později na něm budou svoje umění předvádět i elitní závodníci v rámci Speedway Grand Prix. Mezi nejlepšími světovými jezdci nebude chybět ani domácí Václav Milík, který pro tento závod získal divokou kartu.

Václav Milík se chystá na Grand Prix. | Foto: ČTK

„Jsem strašně řád, že jsem znovu dostal šanci udělat dobrý výsledek v Grand Prix. Kariéra je nahoru dolů, teď jsem se vrátil na úspěšnou vlnu a jsem rád, že jsem tuhle šanci dostal. S kluky, kteří tam jezdí, jezdím v polské lize a daří se mi je porážet. Snad se mi povede to ukázat,“ přeje si Milík.

Ten zajel svůj dosud nejlepší výsledek na Grand Prix v roce 2017, kdy v Praze skončil na skvělém třetím místě. Letos se postaví na start tohoto seriálu už potřinácté a doufá, že by zmiňované umístění mohl přinejmenším napodobit.

„Je to dost podobné jako v roce 2017. Dařilo se mi celý rok, nepřemýšlel jsem ani o tom, jak nastavit motorku. Prostě mi to jelo. Letos se cítím podobně. Hodně jako v každém sportu dělá hlava. Na sezonu jsem se dobře psychicky připravil a zatím se mi všude daří. Když to vydrží celou sezonu, tak to bude fajn,“ říká český závodník.

V aktuálním ročníku se mu zatím skutečně daří. Dobré výsledky zajíždí jak v polské lize, tak ve Švédsku, kde nastupuje. „Ve Švédsku mám odjeté čtyři závody a daří se mi tam skvěle. Švédské dráhy mám rád, jsou těžší a je to tam spíš o tom, jak jede závodník, než jak jede motorka. Klub, za který jezdím, je zatím na prvním místě,“ prozrazuje Milík.

I když je pro něj divoká karta na Grand Prix velkým úspěchem, do budoucna by si přál kvalifikovat se do celého seriálu. „To je můj celokariérní cíl. Snad se mi teď povede kvalifikovat se do Challenge a z něj pak do samotného Grand Prix. To jsou moje plány,“ nastiňuje čáslavský rodák.

„Zatím mám šanci svézt se tady, tak pomýšlím na to, abych tu udělal co nejlepší výsledek. Nejen kvůli mně, ale kvůli celé české ploché dráze bych chtěl udělat úspěch, aby se tenhle sport zase pozvedl,“ vysvětluje.

Vybojovat si pravidelnou účast na závodech Grand Prix může Milík právě přes kvalifikaci a zmiňovanou Challenge. Druhou variantou je pak vítězství na mistrovství Evropy.

„Vítěz Evropy dostane divokou kartu do celého seriálu Grand Prix, takže mám dvě šance. Radši bych tam postoupil ale přes kvalifikaci. Mistr Evropy by mě ale vůbec neurazil,“ vypráví čerstvě třicetiletý závodník se smíchem.

Jak se cítí, když nyní jeho věk začíná trojkou? „Jsem teď strašně moudrý,“ směje se Milík. „Ne, cítím se furt stejně. Třicet ještě není tolik, takže se cítím dobře,“ zakončuje.