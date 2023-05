Milík má opět divokou kartu. Pardubický závodník pojede na Markétě Grand Prix

Již za necelý měsíc (3. června) se na pražské Markétě rozjede největší plochodrážní závod současnosti. Přípravy na akci s názvem 2023 Prague FIM Speedway GP of Czech Republik, jíž bude předcházet páteční MS juniorů do 21 let, již spějí do finiše.

Václav Milík se chystá na Grand Prix. | Foto: ČTK