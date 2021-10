/ROZHOVOR/ Zazářil. Výkon Mateje Mahajloviće proti liberecké Dukle nelze označit jinak. Univerzál Lvů odehrál utkání 5. kola volejbalové extraligy s téměř padesátiprocentní úspěšností na útoku, zaznamenal dva bloky, čtyři esa… Aplikace SmartVolley ho proto označila MVP zápasu. Po výhře 3:1 měl pochopitelně vynikající náladu a s úsměvem od ucha k uchu přebíral od patron klání Jana Micky, jinak skvělého plavce a olympionika, zaslouženou cenu. „Mám radost. V poslední době jsem nehrál dobře. Podobné utkání jsem moc potřeboval. Já i celý náš tým,“ uvedl Mihajlović.

Patron zápasu Lvů s Duklou Jan Micka (vlevo) a jeho MVP Matej Mihajlović. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

MVP je vybrán dle statistik aplikace SmartVolley. Jaký vztah máte k matematice?

Matematika mi vždycky šla. U nás doma ve Slovinsku se známkuje jinak než u vás. Nejlepší je pětka. Nepamatuji se, že bych měl z matematiky horší známku než čtyřku.



Vlastně vás zvolila věda. Co na to říkáte?

SmartVolley je výborná aplikace, když vybrala mě. (směje se) Ne vážně, čísla znamenají více, než subjektivní názor sebevětších odborníků.



Cenu vám předával olympionik Jan Micka. Padli jste si do noty?

Honza je výborný kluk. Prohodili jsme pár vět. Škoda, že nemůžeme vyrazit někam na drink. Určitě bychom si rozuměli. Navíc nám přinesl štěstí. Bylo by fajn, pokud by od teď chodil na každé utkání.



Á propós – jste dobrý plavec?

Jsem výborný kraulař, ale ne tak dobrý jako Honza. V bazénu bych ho asi neporazil. Ani by se to neslušelo. (směje se)