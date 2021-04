O fotbalistech se traduje předsudek, že jde o „slečinky“. Jak vypadá jejich spojení s bojovými sporty?

Fotbal je specifický kolektiv. Kluci, co ke mně chodí, jsou od mládežnického věku v akademiích, mají své mouchy a manýry, ale rozhodně bych o nich neřekl, že to jsou slečinky. Baví mě s nimi pracovat. Jen k nim stejně jako k hokejistům, které také trénuji, musím být více ohleduplný. Nejsou tolik zvyklí na tvrdší zacházení. S bojovníky se nikdo nemaže a tam se nemusím bát někoho nakopnout do zadku obrazně a někdy i doslovně. To bych si k fotbalistům nedovolil. Oni by to nepochopili, protože jsou zvyklí na jiný tréninkový přístup.

Co přesně s nimi děláte?

Jedná se o silové a kondiční tréninky. Za lepšího počasí chodíme i na atletický ovál. Trénoval jsem i skvělého atleta Jirku Mužíka a spoustu věcí jsem od něj pochytil. Silový základ by měl být u všech sportů podobný. Pak už jsou tam rozdílnosti, na kterých musí každý sportovec pracovat jinak, ale ta síla a dynamika je všude.

Jsou vaši klienti překvapeni, když zjistí, že je bude trénovat chlap jako hora?

Ti mladí občas ano. Přijdou do naší tělocvičny, kde je více takových chlapů, tak z toho mají ze začátku respekt. Jsou trochu vykulení. Ale já jsem opravdu přátelské povahy, takže je to brzy v pohodě.

Musel jste během pandemie dělat tréninky i na dálku?

Mám s tím zkušenost, ale je to jen z nouze ctnost. Je to jako když chcete dělat jógu, koupíte si videokazetu a cvičíte doma u televize. U mladých kluků je to hodně o poctivosti, a čím déle chybí přímý kontakt s trenérem, tím více upadá zápal a pozornost.

Hodně dětí teď sport opustilo úplně. Co s tím?

To je strašně složité. Když začala omezení, tak z našeho kurzu měly děti chuť dělat něco individuálně. Psaly nám, co všechno dělají, jak chodí běhat nebo posilovat. Jenže to omezení trvá už tak dlouho, že chuť a zápal i u těchto dětí opadá. Myslím si, že jen malá část dětí u toho vydržela a maká na sobě dlouhodobě. Sám jsem zvědavý, co nastane, až se znovu rozběhnou soutěže. Bude trvat velmi dlouho, než se vše opět dožene.

Vy teď i přes všechny komplikace organizujete turnaj v thajboxu UPC Fight: Cesta bojovníka. Je to náročné?

Velice náročné. My do toho šli po hlavě a nezjistili jsme si dopředu, co je k tomu všechno potřeba. Kdybychom to věděli na začátku, tak bychom se do toho asi ani nepustili. Je to opravdu hodně složité, dodržet všechna nutná opatření. Ale věnovali jsme tomu spoustu času a energie, tak to snad dobře dopadne. Thajský box byl teď trochu v ústraní a chceme ho zviditelnit. Je to šestidílná reality show v podobě eliminačního turnaje.

Co vás čeká v nejbližší době?

V sobotu 10. dubna v 19.00 máme první vyřazovací turnaj. Šestnáct thajboxerů, které jsme vybrali, se spolu utká v osmi zápasech. Vítězové postoupí do dalšího turnaje, který bude v květnu. Samozřejmě to musí být bez diváků a za dodržování nejpřísnějších hygienických opatření. Lidé mohou zápasy sledovat po zakoupení online streamu na livesignal.tv. Pak si to mohou pustit na počítači či telefonu. Určitě to stojí za to, protože ze všech přihlášených bojovníků jsme vybrali šestnáct nejlepších. Jde o českou a slovenskou špičku.

Vy do ringu nepůjdete?

Tady ne, ale stále aktivně zápasím. Nedávno jsem měl zápas v profi boxu. Ale mám trochu zdravotní problémy s ploténkou, tak uvidím, jestli nebudu muset na operaci. Ale zápasit chci určitě dál.

Zároveň se o vás ví, že jste fanoušek Sparty.

Jsem, ale doba, kdy jsem jezdil na všechny zápasy, je už pryč. Mám z toho spoustu zážitků, stále se o všechno zajímám, a když mám možnost, zajdu na fotbal nebo i hokej, ale už to tolik neprožívám. Teď mám spíše radost z toho, že ke mně chodí na tréninky mladí hráči Sparty ze třináctky, patnáctky, sedmnáctky, a mohu sledovat jejich vývoj. Svým způsobem jsem na sebe pyšný, že se mohu touto formou podílet na vývoji Sparty.

Umíte se vžít do fanoušků, kteří nesmějí na stadiony?

Je jedno, jestli toužíte jít na fotbal, hokej nebo box, prostě vám to chybí. Fotbaloví fanoušci alespoň mají tu výhodu, že jsou všechny zápasy v televizi. Ale z mého pohledu to ten zážitek ze stadionu nenahradí.

Ale víkendové derby Sparty se Slavií si ujít nenecháte?

Samozřejmě to budu mít naladěné. Věřím, že Slavia bude unavená z Evropské ligy a že ji rozneseme na kopytech. Sparta má teď fazonu, líbí se mi, jak se to tam vyvíjí. Hraje atraktivně, padá hodně gólů, to mě baví.