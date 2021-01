„Kromě Štědrého dne jsem se připravoval každý den. Nešlo ale o žádné náročné pasáže, spíš jsem zařazoval intenzivní prvky a dolaďoval formu,“ prozradil nejlepší český běžec na lyžích.

Člen Dukly Liberec měl docela štěstí, že mu to z domova v Nových Hamrech trvá autem na Boží dar asi dvacet minut. „Tam se dalo lyžovat. Nahoře napadaný sníh naštěstí vydržel. Jinak je to bída.“

Kromě toho trénoval i doma. „Mám běžecký pás s kolečkovými lyžemi. To je výhoda. Hodně mně to pomohlo,“ pochvaloval si čtyřiadvacetiletý Novák, který patří k tréninkovým typům. „Jinak by to asi nešlo. Před závody vždycky potřebuji mít nějakou zátěž. Nemohu jít na start jenom odpočatý.“

Bude jeho příprava znát na Tour de Ski, která startuje 1. ledna ve švýcarském Val Müstairu sprintem ve výšce přes 1700 metrů nad mořem? „Je to vždycky trochu loterie. Někdy se stane, že jsem úplně v pohodě, ale znám i situace, kdy se mi ve vysokých výškách špatně dýchá a motá se mi hlava. Ta nejistota mě moc netěší.“

Příprava na Božím daru? Alespoň něco…

Michal Novák si je vědomý, že trénováním v tisíci metrech na Božím daru se na alpské podmínky moc neadaptoval. „Ta výška není dostačující, ale na druhou stranu zase lepší, než kdybych se připravoval někde v nížině ve třech stech metrech. Aspoň něco, ale jako aklimatizace to určitě nezafunguje,“ poznamenal stříbrný medailista z MS 2019 do 23 let.

Na nadcházející desetidenní závod s osmi etapami nemá Michal Novák ujednocený názor. „Popravdě nevím, co si o tom mám myslet,“ řekl o klání, které během několika dní prověří všestrannost závodníků. „Přijde mi, že je Tour pro fanoušky, a to i pro ty televizní, nudná podívaná. Jsem zvědavý, jak to bude tentokrát poskládané,“ přemítal.

„Druhá věc je, jestli mi Tour sedí? Řekl bych, že jak kdy. Pokud ale přijde třeba pouhé nachlazení, nedá se taková zátěž vydržet,“ přiznal závodník, který se postaví na start Tour de Ski počtvrté.

Momentálně se prý cítí neutrálně. „V první části sezony jsem neměl takové výsledky, jaké bych si představovat. Teď budu závodit na maximum. Uvidíme, na co to bude stačit. Třeba se to konečně zlomí,“ dodal s nadějí.