To vydechnutí muselo být slyšet hodně daleko. Trenér Lvů Tomáš Pomr dovedl ve čtvrtek své svěřence k vítězství v Ústí nad Labem. Po třech nezdarech, a navíc suverénně 3:0. „Všichni jsme vnímali důležitost utkání, bylo zásadní v boji o čtvrté místo,“ uvedl.

Pražanům stačí v následujících dvou kláních jediná výhra, a pak se mohou těšit na zahájení play-off v domácím prostředí, s největší pravděpodobností opět s Ústím, teoreticky s Ostravou. „Splnili bychom první dílčí cíl,“ přiznal Pomr.

O tom může být jasno v sobotu po domácím zápase s Odolenou Vodou. Už zítra na Lvy čeká jiná výzva – první osmifinále Českého poháru v Příbrami. „Bereme vážně všechny soutěže, do kterých nastupujeme. Dlouho se nevědělo, jestli Český pohár proběhne. Nakonec se hraje, i když trochu uměle,“ řekl kouč.

Na co narážel? Týmy z nižších lig byly z poháru vyřazeny – nehrají ani netrénují. Na vítěze osmifinále čeká rovnou Final Eight v Karlových Varech. „Pokud se nám podaří postoupit, což si přejeme, tak se můžeme těšit na super zápas s Karlovarskem. V Příbrami nastoupíme kompletní. Český pohár nechceme odsouvat na druhou kolej,“ zdůraznil.

Lví program:

3. 2. venku Příbram (ČP)

6. 2. doma Odolena Voda (EX) 9. 2. doma Příbram (ČP)

13. 2. venku Ostrava (EX)

20.-22. 2. Karlovy Vary (ČP) +

24. 2. doma Ankara (VP)

3. 3. venku Ankara (VP)

6. 3. začátek play-off (EX)

Vysvětlivky: ČP – Český pohár, EX – extraliga, VP – Vyzývací pohár, + Lvi si Final Eight Českého poháru zahrají v případě postupu přes Příbram.

Slovo kompletní musíme brát z Pomrových úst s rezervou. V minulých týdnech se mu základní sestava rozsypala. Nyní má pro fanoušky dobré zprávy. „Drobnější zranění jsme zažehnali. Vrátil se nám Jirka Král, který formu vůbec neztratil. V Ústí hrál skvěle. Stefan Skakič měl taky drobné zranění, které je pryč. Z obou mám velikou radost,“ líčil Pomr.

Blokař Petr Špulák se v pondělí zapojil do tréninkového procesu. „Zatím sice nedělá vše na sto procent, ale u výronu to vždycky trvá. Předpokládám, že se rychle vrátí.“

Nejhorší situace přetrvává u Lukea Smitha. Australský smečař si o návratu na palubovky může zatím nechat jen zdát. „Luke se intenzivně léčí. Jde o totálního profíka, několik hodin denně se zranění věnuje a pokroky jsou u něj mimořádně rychlé,“ ocenil trenér. „Jsme domluveni, že nic neuspěcháme. Máme před sebou utkání, kdy ho budeme nejvíce potřebovat.“

Pomr tím narážel na případné Final Eight Českého poháru. Především pak na semifinále Vyzývacího poháru. O cennou trofej se nakonec nebude hrát turnajovým způsobem, nýbrž systémem play-off.

Soupeři Lvů budou volejbalisté druhého týmu turecké Efeler Ligi Ziraat Bankasi Ankara. „Evropská federace chce soutěž dohrát normálně. Tím se nám program výrazně zhustí,“ okomentoval Pomr, který v tom nevidí problém: „Pokud se vyhrává, můžete hrát klidně každý den.“

Duely o postup do finále rozehrají oba soupeři 24. února od 17.10 hodin v Unyp areně. Odveta je na programu o týden později v Ankaře. „Jde o velkoklub s obrovským rozpočtem (Ziraat Bankasi – turecká státní banka, pozn. red.), italským trenérem, dvěma holandskými reprezentanty, legendárním nahrávačem tureckého nároďáku,“ vypočítával Pomr.

Zkrátka půjde o svátek celého českého volejbalu. Škoda jen, že se vinou pandemie utkání odehraje bez diváků. „Jsme rádi, že se nám podařil vyjednat přímý přenos České televize. Jejím prostřednictvím představíme veřejnosti fantastického soupeře,“ pochlubil se kouč.

Předjímat nyní postupové šance by bylo věštěním z křišťálové koule. „Favorit je jasný. Budeme se snažit optimálně připravit a uhrát co nejlepší výsledek,“ slíbil Pomr. Ale nepředbíhejme. Měsíc nabitý výzvami pro Lvy právě začíná.