Extraligový zápas nevyhráli pražští Lvi od 1. prosince 2018. Sobotní porážka v Ústí nad Labem byla pátá v řadě. Nebylo proto divu, že trenér Tomáš Pomr volil při hodnocení nevybíravá slova: „Nejsem zklamaný, nýbrž rozčílený,“ uvedl po debaklu 0:3. „Ani na výkonu nenacházím nic pozitivního. Jen negativního. Už nemůžeme mluvit, ale konat!“

Rozladění. Pražští Lvi kráčejí od porážky k porážce. | Foto: David Kratochvíl

Hráči z Lužin odjížděli na sever Čech s velikým odhodláním. Po sérii duelů s těmi nejlepšími měli konečně možnost poměřit se s papírově vyrovnaným týmem. Souboj osmého celku tabulky (Ústí) s devátým sliboval dramatický volejbal. Skutečnost však byla jiná. První set ovládli domácí 25:15 a ani v dalších jim nekladli Pražané výraznější odpor – 25:18, 25:21.

„Nevím, jestli budou padat pokuty. Nejsem zastáncem takových řešení,“ přemítal Pomr. „Hráči si musejí uvědomit, že dělají vrcholový sport, který by měl jim, nám i fanouškům přinášet radost. A to se momentálně neděje,“ hromoval. „Jsme na začátku jasně vytyčené cesty. Je na každém, jestli po ní chce s námi jít.“



Ani kapitán mužstva Matyáš Démar výkon nechápal. „Udělali jsme spoustu zbytečných chyb. Do Ústí jsme jeli pro body. To, že prohrajeme 0:3, nikdo z nás nečekal,“ přiznal. Stejně tak, že situace není růžová. „Výsledky mě pěkně štvou. Teď se musí ukázat morálka týmu. Je třeba makat, dát se dohromady mentálně, a hlavně už konečně vyhrát,“ zdůraznil.



K dílčí nápravě budou mít Lvi příležitost v sobotu od 18 hodin doma s Příbramí. S Kocoury sehráli v letošní sezoně už tři zápasy (extraliga, 2x Český pohár) a ještě na ně nevyzráli. „Nezbývá nám nic jiného než bodovat. Dokázat, že jsme platným týmem extraligy,“ dodal Démar.

Volejbal Ústí nad Labem – VK Lvi Praha 3:0 (25:15, 25:18, 25:21)

Rozhodčí: Němeček, Velimov. Diváci: 631.

Ústí: Dhionathan, Wilson, Kramár, Koci, Tibitanzl, Bartůněk, libero Kořínek. Trenér Salon.

Praha: Svoboda, Krajčovič, Kuboš, Šulc, Van Werkhoven, Fortuník, libero Kovařík – střídali Špulák, Démar, Kozák. Trenér Pomr.