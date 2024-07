Při své olympijské premiéře nechtějí nic podcenit. A tak Adam Mendrek a Ondřej Král pět týdnů trénovali v Plzni, nabírali objem. V tom minulém zase ve Francii tvrdě dřeli s bratry Popovými a v tomto týdnu trénují v anglickém národním tréninkovém centru. „Potkáváme se s top páry, abychom vyladili formu. V závěrečné fázi přípravy už budeme v Česku a zaměřovat se na detaily,“ prohlásil Mendrek, který společně Králem postoupili na letní Hry do Paříže jako 16. nejlepší pár. V příštím týdnu také dojde k losování turnaje deblů.

Už jsou za polovinou přípravy. Deblisté Mendrek s Králem v Národním badmintonovém centru v Plzni dřeli tvrdě s dalšími elitními českými hráči. „Byla to základní část, ve které jsme se zaměřovali na fyzičku a kondici. Hlavně nabírali objem. Bylo to náročné. Soustředili jsme se ještě na rychlost, dynamiku a výbušnost,“ popsal Mendrek, který v plzeňské hale řádil společně s Janem Loudou, který se rovněž dostal do Paříže.

close info Zdroj: Český badminton zoom_in Adam Mendrek. V minulém týdnu se ale český deblový pár, který vybojoval účast na OH na poslední chvíli, přesunul do Francie. Kousek od Marseille si totiž několikrát zahráli s francouzskými bratry Tomou a Christem Popovými, tedy s 35. nejlepším párem světa. „Hodně jsme s nimi jeli sparingy a deblové drily. Intenzita byla obrovská, je skvělé si vyzkoušet jejich tempo,“ pochvaloval si Mendrek, bývalý singlista. V současné době se český deblový pár opět připravuje v zahraničí, a to konkrétně v Anglii.

„V Milton Keynes plánujeme trénovat s deblovou reprezentací Anglie. Těšíme se, že navážeme na další přípravu ve vysokém tempu. Zaměříme se hlavně na rychlost, výbušnost a strategické momenty,“ dodal Mendrek. Se svým parťákem se brzy dozví soupeře ve skupinové fázi olympijského turnaje. Poslední týdny přípravy pak stráví v Plzni. „Všichni sledujeme dění kolem olympijských her za pochodu, na sociálních sítích a v televizi. Na všechno se moc těšíme.“