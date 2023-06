/FOTOGALERIE/ Kdo má rád atmosféru atletických mítinků, měl by v pondělí odpoledne zamířit na Julisku. Bohaté menu nabízí 30. ročník Memoriálu Josefa Odložila. Na bronzovém mítinku World Athletics Continental Tour se jako obvykle představí silná zahraniční konkurence a česká špička.

Juliska a čeští atleti se chystají na pondělní Memoriál Josefa Odložila. | Foto: Ivana Roháčková

Pořadatelé letos připravili v hlavním programu 17 disciplín, z toho sedm pro ženy a deset pro muže. Hlavním závodem bude tradičně běh mužů na 1500 metrů, v němž Josef Odložil získal v roce 1964 stříbrnou medaili na OH v Tokiu. Dalšími ostře sledovanými disciplínami budou Memoriál Dany Zátopkové pro oštěpařky a koulařský Memoriál Jaroslava Brabce.

Snový začátek sezony

V hlavním bloku (začátek v 17.00) nebudou na startu chybět české špičky Matěj Krsek, Filip Sasínek, Nikola Ogrodníková, Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk a další známá jména. Fanoušci budou nejvíce zvědaví na dva posledně jmenované. Zatímco tuzemský koulařský rekordman ještě v pátek závodil na Diamantové lize ve Florencii, elitní oštěpař se postaví na start po měsíční přestávce.

Víkend plný veslování. Pražské Primátorky se opět ukáží v plné kráse

Cítí se však skvěle. „Mám snový začátek sezony. Loni jsem sice měl v této době na kontě už devadesátku, ale ve druhém závodě jsem hodil jen 83 metrů. Teď mám dva závody za 88 metrů a ze dvanácti pokusů jsem zatím žádným nehodil pod třiaosmdesát,“ vyprávěl Vadlejch, který je pětinásobným vítězem Odložilova memoriálu.

„Nevím, jestli se mi to někdy ve dvou závodech za sebou takhle povedlo,“ ohlédl se, za výkony při triumfu v Jihoafrické republice a druhém místě na Diamantové lize v Dauhá. „Závodní pauzu jsme se skupinou Jana Železného vyplnili pobytem v Turecku. Myslím, že se soustředění povedlo a tělo teď oštěp vystřelí hodně daleko.“

Staněk navnadil fanoušky

Jeho oddílová kolegyně z Dukly Nikola Ogrodníková by ráda navázala na nedávný výkon na mítinku v německém Rehlingenu 60,73 metru. Na startu bude i zlatá z OH 2016 Sara Kolaková z Chorvatska. Další Češky Irena Gillarová, Nikol Tabačková, Petra Andrejsková a Martina Píšová budou útočit na hranici šedesáti metrů.

Markétu rozzáří plochodrážní hvězdy. Pořadatelé čekají návrat fanoušků z ciziny

Zmíněný Staněk fanoušky náramně navnadil. Ve Florencii skončil navzdory složitému cestování a mokrému kruhu třetí. Tím si zajistil první medaili v Diamantové lize od roku 2017. Předvedl výkon 21,64 metru, díky němuž předstihl dvojnásobného mistra světa Joea Kovacse z USA.

„Vzhledem k podmínkám je můj výkon úplně super,“ pochvaloval si svalnatý vrhač. „Když příště nebudu muset tak dlouho cestovat a bude se házet na suchu, tak rozhodně mám na dvaadvacet metrů. Jsem spokojený a věřím, že brzo budu ještě spokojenější,“ naznačil možnosti směrem k pondělnímu závodu.

Švábíkovou zastavil vyvrknutý kotník

Bohužel sešlo z očekávaného startu Amálie Švábíkové. Tyčkařka, která se při extralize v Plzni přenesla přes laťku na výšce 461 centimetrů, se nešťastně zranila. „Byla to smůla. Spadla při chůzi ze schodů a udělala si výron v kotníku. Není to sice nic vážného, ale musí být v klidu, aby se kloub zahojil. Kromě Memoriálu Josefa Odložila přišla i o Diamantovou ligu ve Florencii,“ litoval její trenér Štěpán Janáček.

V hlavním závodě na 1500 metrů se chce pokusit o rychlý čas Filip Sasínek. Sekundovat mu bude duklák Jan Friš, který na mítinku v řecké Chanii vyhrál časem 3:41,69. První závod na 400 metrů absolvuje kladenský Matěj Krsek, s nímž poběží mimo jiné slavný duklák Pavel Maslák.

Kvěch bude na Markétě náhradníkem. Do šampionátu se ale zkusí probojovat

Co na překážkách předvede Müller?

Na stejné trati s překážkami chce zrychlit domácí atlet z Julisky Vít Müller. „Cítím se dobře, běhá mi to a mohlo by mi to sednout,“ říkal svěřenec Jiřího Kmínka, který se netají názorem, že by letos chtěl pokořil metu 49 sekund. O jeho formě svědčí nedávný čas na hladké čtyřstovce 45,94.

Na Julisce se uskuteční i žákovské závody O pohár primátora hlavního města Prahy. V předprogramu, který tradičně obstará Dukla mítink, se představí další čeští reprezentanti. Vstup na stadion je zdarma. Kdo si ale u vchodu vyplní vstupenku, stane se účastníkem slosování o zajímavé ceny.

Diváci se na Julisku dostanou nejlépe ze stanice metra Hradčanská, odkud jezdí autobus číslo 131. V pondělí odpoledne bude mít linka kratší intervaly.