Na prestižním squashovém turnaji na Strahově už pokračuje pouze jediný český zástupce. Daniel Mekbib prohrál v semifinále proti Němcovi Valentino Rappovi ve třech setech. To Jakubu Solnickému soupeř ve čtvrtfinále vzdal, Kolumbijec Juan Vargas byl zraněný. Český hráč by se tak měl utkat v sobotním semifinále s nasazenou jedničkou Raphaelem Kandrou.

Jakub Solnický. | Foto: Irena Vanišová

Squashisté nastoupili do sezony po šesti měsících a určitá nerozehranost byla znát. Nejlepší český hráč Daniel Mekbib chyboval zejména při zkracování výměn. To Němec Rapp, který je v žebříčku na 141. místě, se dopouštěl méně chyb. „Termín PSA turnaje vyšel bohužel po mé operaci, odehrál jsem maximum, co jsem mohl. Bez tréninku je to blbé,“ prohlásila česká jednička. „Všude jsem byl o krok později a pak jsem spěchal se zakončením.“