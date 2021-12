"Byla to šílená válka, jsem hrozně hrdý na tým, jakou jsme vytvořili partu. To, co rozhoduje tyhle zápasy, není to, jakou kvalitu na hřišti předvedeme, ale, jak si věříme a jakou důvěru v tým máme. Tu jsme dokázali v rámci těch tří týdnů vybudovat neuvěřitelnou a myslím, že máme společné myšlenky do konce života. Proto dělám ten florbal. Pro ty zážitky, jak se tým dokázal utužit za tím cílem, jaký jsme si stanovili," řekl český hrdina Langer.

Pražská repríza v mrazivých Helsinkách. Češi vyzvou v bronzovém zápase Švýcary

"Je to hodně emotivní chvíle. Je to krásné. Hráči mají u mě obrovský respekt za to, jak hráli a jak se za stavu 1:3 dokázali vrátit do zápasu a rozhodnout v prodloužení. Klobouk dolů. Vynikající tým," řekl Kettunen, který už vedl český tým před třemi roky na domácím neúspěšném MS v Praze.

"Byl to můj druhý šampionát u českého týmu a první medaile… Každá medaile z mistrovství světa je jedinečná. Ve své kariéře jsem hrál zápas o bronz jen dvakrát, pokaždé s českou reprezentací a nyní i se šťastným koncem. Pocity jsou o něco veselejší než v prohraném finále. Medaile je ale medaile a jsem za to opravdu šťastný," dodal Kettunen, který se neubránil slzám.

V čase 12:05 otevřel skóre Kettunenův tým. Stefan Hutzli ztratil balonek, Marek Beneš jej předložil Josefu Rýparovi, který do odkryté branky ukončil devítizápasový gólový půst a dal jubilejní 20. trefu ve 46. utkání. Švýcaři odpověděli v 17. minutě, kdy rychlou kombinaci zakončil po přihrávce Nicoly Bischofbergera nepokrytý Christoph Camenisch.

Vyrovnání přišlo při power play

Švýcaři si vytvářeli řadu nebezpečných situací a Bauer odolával až do 33. minuty, kdy si ještě poradil se zakončením Michaela Schiesse, ale pokus Manuela Maurera si srazil do vlastní branky Jiří Besta.

Na začátku třetí třetiny zahrozil dvakrát Jan Zaugg a v čase 41:15 už Švýcaři zvýšili. Jan Bürki z levé strany od mantinelu trefil přesně protější horní roh Bauerovy branky. Ve 47. minutě nejdříve švýcarský gólman kryl ránu Ondřeje Němečka, ale na Havlasovu střelu o chvíli později už nedosáhl.

Pivo, Jágr, památky. Co vědí Finové o Česku? Seveřané před semifinále překvapili

Při power play 92 sekund před koncem vyrovnal po Ondruškově přihrávce před branku Marek Beneš svou sedmou trefou na turnaji. V prodloužení Bauer chytil Zauggovu šanci, na druhé straně nejdříve zahrozil Adam Delong a nakonec rozhodl po akci Marka Beneše přesnou střelou k pravé tyči Langer.

Češi získali na třináctém mistrovství světa čtvrtý cenný kov po stříbru z roku 2004 z Curychu a Klotenu a bronzech před 11 lety v Helsinkách a v roce 2014 ve Švédsku.