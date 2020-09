Evropské tituly z francouzského Pau budou obhajovat kajakářka Amálie Hilgertová a čerstvý tatínek kajakář Vít Přindiš. Díky tomu bude mít ČR po čtyřech zástupcích v K1. Největší domácí nadějí je úřadující kajakářský mistr světa Jiří Prskavec, který má po suverénním výkonu v nominačních závodech jistotu OH v Tokiu.

Olympiádu už si vybojovala i kajakářka Kateřina Kudějová. Naopak mezi kanoisty a kanoistkami se bude na ME o obsazení olympijského místa teprve rozhodovat. Velmi blízko je kanoistka Tereza Fišerová.

ME se v Praze konalo naposledy před dvěma roky, letos je však vůbec první mezinárodní soutěží v rámci celé kanoistiky. Ve vodním slalomu se mají na podzim odjet ještě dva závody SP ve Slovinsku a Francii, ale je otázkou, v jakém množství na ně závodníci dorazí.

„Věříme, že kromě odhlášených Němců, Slováků a Britů všichni dorazí a šampionát bude mít slušnou úroveň. V roce 2018 startovalo 27 zemí, teď jich je 21, a to je vzhledem k situaci pořád hodně,“ řekl šéf organizátorů Jiří Rohan.

Nadcházející ME bude specifické tím, že se na něj neprodávají lístky. Vstup do areálu bude umožněn vedle akreditovaných osob (závodníci, doprovod, organizátoři, média), jen VIP, smluvním partnerům a dalším pozvaným hostům.

Už aby se začalo

„Zákaz vstupu pro běžné fanoušky vychází z vládního nařízení, které pokud nelze areál rozdělit na jednotlivé sektory omezuje počet osob na akci na tisíc návštěvníků. V našem konkrétním případě by docházelo k tomu, že by se závodníci při prohlídce trati míchali s diváky. Proto jsme bohužel a velice neradi museli přistoupit na tato omezení,“ přiznal Rohan.

Skoro polovina z tisícovky jsou závodníci s doprovodem a organizátoři a zbytek zaberou hosté a partneři.

„Nezahájili jsme proto ani prodej omezeného počtu vstupenek. Asi bychom tím lidi naštvali, až by zjistili, že kvóta je vyčerpaná a dovnitř se nedostanou. Mrzí nás to, ale aby se mohla akce uskutečnit, museli jsme vyhovět proticovidovým opatřením. Diváky zveme k televizním přenosům,“ sdělil ředitel.

„Lámali jsme si hlavu, jestli by se nařízení nedala nějak uspokojivě vyřešit, ale naše sportoviště není areál v pravém slova smyslu. Nelze tam vytvořit podmínky, které se dají jinde provést. O to víc se bude snažit, aby se v Troji v dohledné době začalo s výstavbou plánovaného vodáckého areálu, kde by bylo možné závodníky od publika oddělit,“ přál si Rohan.

Podle něj ale nehrozí, že bez diváků bude v Troji panovat komorní atmosféra.

„Proto jsme vyhradili určitý počet volných lístků pro české závodníky, aby mohli přivést rodinné příslušníky a známé. Věříme, že lidé z kanoistické komunity vytvoří správnou kulisu. Možná se to někomu nemusí zdát fér, ale asi to je nejlepší ze špatných řešení,“ přiznal.

„Nařízení se v poslední době mění často nejen ze dne na den, ale mnohdy i během dne. Tak se modlíme, ne aby byl šampionát už za námi, ale aby už začal.“

Nominace na ME 2020 v Troji

Ženy C1: Tereza Fišerová, Gabriela Satková, Tereza Kneblová

K1: Kateřina Kudějová, Veronika Vojtová, Amálie Hilgertová, Antonie Galušková

Muži C1: Lukáš Rohan, Vojtěch Heger, Václav Chaloupka

K1: Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek, Vít Přindiš, Tomáš Maslaňák