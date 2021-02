Celý národ nyní ví, že jste byl nejlepší. Obvyklá otázka: jaké jsou vaše pocity?

Skvělé. Hlavně po tom, co to na poradě před utkáním vypadalo, že nastupujeme bez liber.

Ani s tím se kouč netajil. Prý bývá k liberům dost kritický. Co vám vytýkal?

Říkal, že ani jeden nic nečapneme. Zlepšení přišlo v pravou chvíli. Poradu jsme tentokrát měli dost dlouhou.

Možná proto, že jste jeli do Ústí po zpackané koncovce s Karlovarskem. Udělala s vámi něco?

Asi vás to překvapí, ale teď už bych na ní viděl hlavně pozitiva. Koncovku s Vary beru jako ponaučení pro příště. Zápasy se musejí dohrávat do posledního bodu. Je dobře, že se nám výpadek stal v základní části, a ne v play-off, kde se nehraje na body, ale na vítězství. Starším a zkušenějším hráčům se něco podobného možná už stalo, pro nás mladé to bylo nové. Naštěstí šlo o jediný bod do tabulky, který vlastně nic neřešil. Stejně jsme si to museli rozdat o čtvrté místo přímo s Ústím.

SKV Ústí nad Labem – Lvi Praha 0:3 (21:25, 21:25, 21:25)

SKV: Beer, Bartůněk, Bornemann, Tibitanzl, Kobolka, Parraguirre, libera Kořínek a Šidlo. Střídal: Pavlovský. Trenér: Vašina. Lvi: Janouch, Skakič, Král, Mihajlovič, Paták, Nedeljkovič, libera Ježek a Havlas. Trenér: Pomr.

Čím si ztrátu pěti mečbolů v řadě vysvětlujete?

To je složitá otázka. Nikdo na nás nepřišel se skákaným servisem a nerozstřílel nás. Párkrát jsme měli přihráno víceméně v pohodě, párkrát dobře, ale oni nás stejně zablokovali. Samozřejmě jsem mohl i já lépe přijímat.

Na co jste se před duelem v Ústí nejvíce připravovali?

Na jejich smečaře, což jsou dva nejlepší útočníci Ústí. A na souhru obou s Lubošem (Bartůňkem), který umí výborně kombinovat. Připravovali jsme se na to, že to bude zkoušet nejčastěji právě přes ně.

Podařilo se vám taktiku dodržet?

Ano, bylo tam hodně bloků a obran. Z toho vyplývá, že taktika byla správná.

Nečekal jste delší utkání? Sety byly vyrovnané, ale vyhráli jste 3:0.

Vzhledem k průběhu zápasu je výsledek 3:0 až neuvěřitelný. V první sadě jsme dlouho prohrávali, ve třetím také. Šlo o těžké utkání plné dlouhých výměn. Věřili jsme si, nepříznivé skóre jsme dokázali otočit, to je pro nás nejcennější.

Ústí bude téměř jistě vaším soupeřem v play-off. Vyhovuje vám jeho styl?

Ústí má kvalitní tým, šlo o hezké zápasy. Určitě nám vyhovuje, dvakrát jsme se na ně dokázali připravit. Mně osobně se proti nim hrálo dobře doma, a hlavně teď venku.

A podal jste mimořádný výkon…

Zase bych se nepřeceňoval. První dva sety jsem v poli nehrál, tam byl Pepa, já chodil na příjem. Ústí to zkouší přes smečaře, ti hrají diagonálu, takže na mě letělo hodně balonů. To je úplně jiné, než když na vás celý set nic nejde, a pak vás někdo sestřelí. Takhle jsem se v klidu rozehrál, a teď mě chválíte.