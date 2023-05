Sobotní turnaj Oktagonu v Bratislavě nabídne vedle titulového souboje Losene Keity s Jakubem Tichotou řadu dalších zajímavých bitev. V lehké váze se proti sobě například postaví čtyřka a pětka žebříčku, když Matouš Kohout v československém souboji vyzve Karola Ryšavého. „Známe se, takže jsme původně nechtěli jít spolu. Dopadlo to ale takhle. Uděláme co nejlepší bitvu, co můžeme, a po zápase budeme zase kamarádi,“ hlásí před bitvou Kohout, který se připravuje v pražském Gorila MMA.

„Těším se ale samozřejmě čím dál tím víc. Jsem zápasový typ, takže čím víc zápasů mám, tím víc mě to baví. Kdyby nebylo vah, které se musí dělat, tak jsem schopný zápasit klidně dvakrát do měsíce,“ přiznává bijec s přezdívkou Mighty Rooster, který zároveň prozradil, které soupeře si původně on i Ryšavý vyhlédli.

„Jsme špička divize, která teď trošku stojí. Naštěstí to už ale vypadá, že se trošku rozbíhá, protože Legierski nakonec začal zase zápasit. Karol chtěl původně zápas s ním, já chtěl zase třeba Buchingera, ale ten se zranil, takže to dopadlo takhle. Doufám, že to bude pěkná bitva,“ přeje si Kohout.

Ten půjde do boje ve vítězné náladě, protože naposledy porazil na prosincovém turnaji v O2 areně Jana Malacha. Hodně taktickou bitvu, kde ani jeden ze zápasníků nechtěl udělat zbytečnou chybu, ovládl nakonec na body.

„V první chvíli mě mrzelo, že jsem v prvním kole měl škrcení, které bylo hodně namále, ale nevyšlo. S odstupem času si ale říkám, že je super, že jsem si vyzkoušel všechna tři kola a vyzkoušel jsem si, že je dokážu odjet, být koncentrovaný a zvládnout to takticky. Zpětně jsem spokojený,“ přiznává třicetiletý bijec.

Vítězství ho těší i proto, že ve svém předchozím zápase nestačil na Štvanici na již zmiňovaného Mateusze Legierskiho. „Byl jsem po porážce, takže jsem chtěl výhru a ne zbytečně riskovat. Tak to i vypadalo,“ ohlíží se za svým posledním soubojem.

Teď už ale na Kohouta čeká zápas proti kamarádovi Ryšavému, který půjde do oktagonu naopak s porážkou v zádech. Ve Fabriq MMA totiž naposledy nepotvrdil roli favorita, po tvrdém úderu podlehl Vladimíru Lengálovi a skončil se zlomenou čelistí.

„Sám jsem zvědavý, jak to na něj zapůsobí. Bylo to ošklivé zranění a zpátky se vrací docela brzo. Jsem zvědavý, jak to na něj bude působit v zápase,“ přiznává Kohout.

Svého soupeře má ale pochopitelně nakoukaného, a tak přibližně ví, co od něj čekat. „Má tvrdý box, takže čekám, že půjde přes něj. Má ale i super zem, grappling má kvalitní. Pro mě bude důležité dobře takticky zvládnout postoj a nehnat se zbytečně, abych nepropadl na zem.“

Můžou se tedy fanoušci těšit na tvrdý boxerský souboj v postoji? „Doufám, že jo. Pokaždé, když jsem to ale říkal a očekával, tak mě soupeři brali akorát na zem. Radši vám slíbím, že to bude komplexní zápas. Necháme se překvapit, co se v ten moment vyvine,“ říká Kohout, který si věří na vítězství i díky kvalitní přípravě.

„Od zápasu v prosinci jsem skoro neměl volno. Začal se připravovat Patrik Kincl, David Kozma nebo Michal Konrád a scházeli jsme se tady a pomáhali jsme si. Nebyl čas na pauzičku. Ta přišla až s domluvenou dovolenou, kdy jsem aspoň na týden odjel na hory. Tam jsem si ale taky neodpočinul, protože jsem lyžoval,“ popisuje Kohout, který trávil volný čas s dcerou, mámou a dědou v Dolomitech.

„Vesměs to jinak byla klasická příprava, snažím se posouvat v každém aspektu boje. Největší mezery mám pořád ve wrestlingu a boji na zemi. To se tedy snažím pilovat. Samozřejmě nevynechávám ani box, abych nezapomínal věci, které umím odjakživa,“ vysvětluje Mighty Rooster, jenž vyrazil v rámci tréninku také do sousedního Polska.

„To je takový můj druhý domov, v Poznani jsem byl už asi pošesté nebo posedmé. Dřív jsem rád jezdil před zápasy do Thajska, ale je to daleko a narodila se mi dcera, takže jsem radši zvolil takovou variantu. Bylo to stejně kvalitní, akorát tam není sluníčko jako v Thajsku,“ vypráví Kohout se smíchem.

Příliš velkou váhu nepřikládá ani tomu, že Ryšavý bude v Bratislavě na domácí půdě, kde ho v československém souboji poženou diváci za výhrou. „Nevnímám to. Člověk tam jde s tunelovým viděním. Holt budu na jeho půdě. Já za zápasy rád cestuju, bohužel je to jen Slovensko. Třeba se pak dočkám i Manchesteru,“ přeje si český zápasník.

Jak prozradil, do Bratislavy odcestuje ve čtvrtek večer, aby v pátek mohl na váhu. Právě ta pro něj bude důležité, protože naposledy převážil. „Minule mi chybělo sto gramů, protože jsme to ale špatně načasovali. Teď je to na dobré cestě. S týmem jsme domluvení, že do Bratislavy neodjedeme, dokud váha nebude, ať není žádný problém a nepřijdu zbytečně o dvacet procent z výplaty,“ zakončuje čtyřka lehké váhy v Oktagonu.