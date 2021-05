V druhém utkání o třetí místo jste v Lovosicích nasázeli čtyřicet gólů. To není v play-off moc obvyklé…

Není, ale jako tradičně jsme těžili z kvalitní obrany. Soupeř naproti tomu udělal dost chyb, které jsme trestali. Z toho už v prvním poločase vznikl náskok, pak jsme vedení dál zvyšovali. Celý zápas byl v podstatě v naší režii.

Bylo to ideál vaší hry?

Vždycky se to nepovede a myslím, že se to v sobotu nebude opakovat. Lovci určitě dají do třetího zápasu všechny síly, co jim zbyly. My se musíme zkoncentrovat a hrát na sto procent.

Co by vás mohlo zradit při posledním kroku?

Lovosice musí, kdežto my můžeme. Oni budou pod tlakem, aby sérii ještě prodloužili. My naopak nastoupíme s klidnou hlavou. Myslím, že k bronzu máme dobře nakročeno.

Ještě je předčasné mluvit o třetím místu, ale neměli jste v hlavách spíš boj o medaile z cennějšího kovu?

V semifinále s Plzní jsme vypadli těsně 2:3, ale po sérii karantén v průběhu sezony jsme si říkali, že budeme rádi, když do play-off půjdeme ze šestého místa. Nakonec jsme to vytáhli na třetí příčku a v tomto ohledu překonali očekávání. (úsměv) Pak nás samozřejmě mrzelo, že jsme do finále nepostoupili, ale ve sportu to tak někdy chodí. Jsem pyšný na náš tým, že jsme to Plzni maximálně zkomplikovali.

Dnešní duel je pro vás v dresu Dukly asi poslední. Kde budete pokračovat?

Od příští sezony budu hrát v druhé německé Bundeslize za VfL Lübeck-Schwartau. Podepsal jsem tam smlouvu na dva roky. Uvidím, jak se mi tam bude dařit, ale doufám, že tam nějakou dobu vydržím a pobyt v kvalitní soutěži mi házenkářsky pomůže.

Jak jste na tom s němčinou?

Měl jsem ji na střední škole. Ale když cizí jazyk nepoužíváte, moc vám z něj v hlavě nezůstane. Tak jsem si raději sehnal doučování. Nechci, abych tam přišel, a neuměl si o nic říct. Časem ale němčinu určitě vylepším. (úsměv)