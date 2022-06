Nedávno jste v Plzni zaběhl čas 46,35. Jak vás potěšil?

Překvapil mě. Panovaly tam příznivé podmínky a roli mohl sehrát i fakt, že jsem neměl žádná velká očekávání. Šel jsem na start s čistou hlavou.

Tak rychle jste běžel naposledy v roce 2018. Jaký jste měl ze závodu pocit?

Kdybych se mohl v cílové rovince s někým přetahovat, výsledek by byl ještě o něco kvalitnější.

Věříte si na časy pod 46 vteřin?

Jak jsem říkal, rezervy mám. Věřím, že se takových časů dočkám.

Při předpokládaném finále v Hodoníně může hrát roli i psychika. Budete nervózní?

Stát se může cokoliv. Třeba budu moc chtít a pokazím to hlavou. To bych ale nerad.

Berete povedený vstup do sezony jako naději na návrat k zářivější minulosti?

Sezonu jsem zahájil slušně. Cítím, že se mi vrátila někdejší chuť a radost. Myslím, že mám našlápnuto správným směrem. (usmívá se)

S Patrikem Šormem trénujete ve skupině Dalibora Kupky. Hecujete se?

Prakticky ne. Vše o sobě víme. Bude jen záležet, jak dopadne náš souboj.

Jaké to bylo, vyklidit po dlouholetém kralování post tuzemské jedničky na 400 metrů?

Nebylo to úplně snadné, ale tak to prostě je. Zvykl jsem si. Člověk se musí trochu přeorientovat.

Letošní sezona je specifická dvěma vrcholy. Jaké plány máte ohledně MS v Eugene a ME v Mnichově?

Pro svět si chci vybojovat místo ve štafetě. V Mnichově bych rád běžel i individuální závod. Uvidí se, jak se bude vyvíjet situace v rankingu. Pokud bych v Hodoníně předvedl rychlý čas a dosáhl na přední umístění, šance by se zvýšily.