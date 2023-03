Už před třemi a půl lety dělal Martin Červenka reklamu českému baseballu, když v zábavné televizní talkshow Všechnopárty vysvětlovat pravidla svého sportu populárnímu moderátorovi Karlu Šípovi. Od té doby ušel na své kariérní cestě další pořádný kus. Téměř se stal prvním Čechem v prestižní MLB a jako člen reprezentace byl součástí baseballového boomu, který rozpoutal národní tým svými výkony na World Baseball Classic.

„Pravidla baseballu nikdo pořádně neví. Nikdo neví, kdy tam padne gól,“ glosoval se svým typickým humorem Karel Šíp ve své talkshow Všechnopárty v říjnu 2019. Reprezentační catcher Martin Červenka mu pak trpělivě odpovídal na otázky a snažil se mu vysvětlit pravidla tohoto u nás ne příliš zavedeného sportu.

„Teď už chápu, proč na to lidi nechodí,“ dodal se smíchem populární moderátor, když si vyslechl zákonitosti baseballu. „Když tu hru časem pochopíte, tak je zajímavá,“ kontroval Červenka, který vysvětlil i popularitu sportu s pálkou za mořem.

„Pro Američany je to perfektní sport. Přijdou na zápas, dají si hotdog, colu a vědí, že i když nebudou moc koukat, tak toho zas tolik nepromeškají. Většinu času z toho tříhodinového zápasu se tak dvě a půl hodiny moc neděje,“ vyprávěl z vlastní zkušenosti.

Od té doby už ale uplynulo téměř tři a půl roku a Červenka spolu s reprezentačními kolegy dokázal celému Česku, že i baseball může být zábavným sportem na sledování. Jeden z nejlepších baseballistů české historie se s týmem probojoval na prestižní World Baseball Classic, kde spolu měří síly nejlepší reprezentace světa, a hned na úvod si připsal skalp Číny.

Baseballovému boomu pomohla i podobnost se soubojem Davida s Goliášem, kdy čeští baseballisté, kteří se většinou věnují studiu nebo svému civilnímu zaměstnání, vzdorovali mužstvům složeným z profíků hrajících často i v nejlepší lize světa Major League Baseball.

Podobným úspěchem se málem mohl pochlubit i Červenka. Třicetiletý odchovanec pražské Kotlářky strávil za mořem přes deset let a při působení v nižších soutěžích bojoval o šanci mezi baseballovou smetánkou.

Nejblíž jí nakonec byl v září 2021. Na začátku měsíce se nakrátko připojil k New York Mets a ve hře byl jeho start v zápase. Mets se totiž zranil chytač Chance Sisco a nikdo nevěděl, jestli bude připravený do dalšího utkání. Bohužel pro českého reprezentanta se ale dal dohromady včas.

„Letěl jsem do Washingtonu za týmem. Přišel jsem na hřiště a manažer mi řekl, že mě budou aktivovat, což se bohužel nakonec nestalo,“ vzpomínal Červenka v podcastu České baseballové asociace s názvem On_Deck. „Blíž už jsem být nemohl,“ dodal.

Později se pak Červenka vrátil zpátky do Česka, kde v minulé sezoně hájil barvy pražských Eagles a dokráčel si pro cenu za nejvíce homerunů i pro nejlepšího pálkaře play-off. Jak ale klub v lednu oznámil, Červenka u Eagles končí.

Znamená to, že by se mu mohl opět přiblížit sen o MLB? Ať už to bude jakkoliv, zájem české veřejnosti o jeho výkony i celý baseball bude po úspěchu na World Baseball Classic určitě větší. A třeba i díky Červenkovi pochopí pan Šíp i další diváci, kam všichni hráči po odpalu zmateně utíkají.

