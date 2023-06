Ze všech Čechů měl ke startu v prestižní Major League Baseball vůbec nejblíže, vysněný zápas ale nakonec nezapsal. Nyní je Martin Červenka součástí baseballového boomu alespoň doma a s reprezentací chce navázat na úspěch na World Baseball Classic. Šanci na historicky první medaili pro české barvy se pokusí národní tým využít na domácím mistrovství Evropy. „Nevidím důvod, proč by měl mít český tým za cíl jenom medaili. Když už, tak útočíme na zlato,“ říká sebevědomě třicetiletý reprezentant.

Martin Červenka | Foto: se svolením Ivy Roháčkové

Jaké máte ambice před blížícím se mistrovstvím Evropy?

Každý tým, který chce útočit na medaile, má ty nejvyšší ambice, což je zlatá medaile. Určitě my, Holanďané, Italové, Španělé a Němci budeme všichni útočit na zlato. Nevidím důvod, proč by měl mít český tým za cíl jenom medaili. Když už, tak útočíme na zlato. Když to nevyjde, tak budeme chtít nějakou další. Uděláme ale maximum pro zlatou.

Trenér Pavel Chadim říkal, že chcete udělat úspěch, na který čekají generace. Jaká je to výzva?

Je to výzva. Každé mistrovství Evropy je pro český baseball výzva, zvlášť když je domácí. Uděláme maximum, ale nemůžeme na sebe zbytečně dávat tlak předešlých generací nebo tlak, který se utvoří v důsledku úspěchu v Japonsku. Bude to úplně jiný turnaj, můžou chybět někteří kluci, kteří budou v Americe. Uvidíme, jak to půjde. Tlak si na sebe jako hráči nesmíme vytvářet. Když tam půjdeme a budeme hrát týmově, jak říkal Petr Zýma, tak budeme mít šanci uspět.

Cítíte, že Japonsko tým zase posunulo?

Věřím, že pro hodně kluků to byla dobrá zkušenost. Dokázali jsme si, že dokážeme bojovat s těmi největšími. Do zápasu s kýmkoliv půjdeme s tím, že chceme vyhrát.

Cítíte už nervozitu nebo nadšení, když zbývá sto dní do začátku turnaje?

Ještě to nezačíná. Oficiální příprava začíná teď na All Star Game, to bude hlavní příprava. Pak jsou tam ještě nějaké zápasy před Evropou. Příprava teprve bude začínat a věřím, že bude úspěšná, užijeme si ji a posuneme se zase dál. Začneme to vnímat až tak čtrnáct dní předem. Pak to opadne a budeme hrát baseball.

Co říkáte na soupeře na turnaji? Kdo bude hlavní favorit?

Španělsko je jeden z týmů, který vždycky hraje o medaili. Nebude to jednoduchý soupeř, naše bilance s nimi není úplně kladná, co si budeme povídat. Dokázali jsme je porazit v kvalifikaci, kde měli dobrý tým. Teď nebudou mít stejné hráče, tak uvidíme. Máme je hned ve skupině, věřím, že mezi námi a jimi to bude souboj o první místo. Máme tam ještě Řecko a Rakousko a nemůžeme je podceňovat. Řecko si často bere mladé hráče z amerických univerzit. Můžou to být nepříjemní soupeři.

Ve sportovním prostředí se začalo hovořit o tom, že by se baseball mohl vrátit na olympijské hry. Co tomu říkáte?

Pokud vím, tak je v plánu, že v Los Angeles 2028 by to mělo být. Pro baseball po celém světě je dobře, když bude na olympiádě. Za mě je to jedině dobře, že se to tam vrátilo. Jestli tam budeme my, bude záležet na tom, jak se nám bude dařit. Bude záležet, jaké budou postupové klíče. Nevím, jak to bylo minule. Když půjdeme do kvalifikace, budeme se snažit se o to porvat.

Je pro vás osobně motivace vydržet hrát až do Los Angeles?

Ježišmarjá. Kolik to je? Pět let? Uvidíme. Bylo by to určitě moc hezké zahrát si na olympiádě. To je pro každého sportovce cíl a meta. Pro baseballisty ne úplně taková, ale když tam šance je, tak je to velký zážitek i čest reprezentovat Česko pod olympijskými kruhy.

Váš úspěch na World Baseball Classic vzbudil v Česku zájem o baseball. Je to cítit i teď po nějaké době?

Myslím, že jo. Hodně cítím zájem, co se týče japonských fanoušků, kteří hodně chodí na extraligové zápasy v Praze. Jsou tam lidi, chtějí se s námi reprezentanty fotit. Ohlas to mělo a věřím, že to má ohlas i teď. I kdyby jen mezi japonskými fanoušky. Jsme rádi za každého fanouška, který přijde.