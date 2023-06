/FOTOGALERIE/ Největší motorkářská akce v Praze a možná i v republice. Tou je plochodrážní svátek na Markétě, který se znovu roztáhne do dvou dnů. V sobotu se jede třetí díl mistrovství světa na krátké plochá dráze nebo-li 2023 Prague FIM Speedway GP of Czech Republic (SGP) a už na pátek je nachystán chutný předkrm v podobě prvního závodu letošního MS juniorů (SGP2).

Stadion na Markétě se připravuje na plochodrážní svátek. | Foto: Ivana Roháčková

Pryč jsou „covidové ročníky“ 20 a 21, kdy byl šampionát ochuzen o většinu kalendáře a na Markétě se jely během víkendu dva dvě plnohodnotné velké ceny. Změnou je i to, že už loňský ročník šampionátu převzala od bývalého promotéra BSI americká společnost Discovery Events Sports, která je i vlastníkem práv televizního kanálu Eurosport.

Co je stejné, je zkušený organizační tým pražského podniku pod vedením Pavla Ondrašíka, sportovního ředitele AK Markéta, a také to, že se závod koná díky podpoře Centra sportu Ministerstva vnitra Olymp.

V jednom rozhovoru pro Pražský deník Ondrašík před pár lety říkal, že Grand Prix dělají se svými spolupracovníky podomácku, ale profesionálně. Změnilo se na tom něco? „To podomácku asi zůstalo, ale jsem přesvědčený, že vrcholný plochodrážní podnik děláme s větší profesionalitou. Každým rokem získáváme další zkušenosti,“ začal své vyprávění.

Kvěch bude na Markétě náhradníkem. Do šampionátu se ale zkusí probojovat

A zkušeností má za dlouhá léta postupně obměňovaný pořadatelský tým skutečně dostatek. Vždyť Praha je pořadatelem jednoho ze závodu mistrovství světa bez přerušení už od roku 1997, což nemá v historii Grand Prix obdoby.

Organizátoři si přejí plný stadion

Šéf si své spolupracovníky považuje. Všichni jsou dobrovolníci. „Dělají to ve svém volném čase a proto, že tenhle sport mají rádi. Nikoliv pro peníze. Bohužel nadšených lidí ubývá. Starší nám odcházejí a nových moc nepřichází. To je škoda,“ konstatoval ředitel.

Ve dvou covidových letech pražská Markéta plochodrážní šampionát zachraňovala. Většina organizátorů kvůli restrikcím vypadla. V Břevnově se však jely dva závody po sobě. „Ty roky nebyly dobré pro nikoho. Byla to hlavně nejistota a nám podařilo závody zaplaťpánbůh uspořádat i s omezujícími opatřeními a diváckou návštěvou. Loni jsme se vrátili do normálu, ale moc diváků ještě nepřijelo,“ líčil Ondrašík.

Milík má opět divokou kartu. Pardubický závodník pojede na Markétě Grand Prix

Svět se před rokem teprve vracel do běžného života. „Rozvolňovalo se začátkem dubna a na Markétě se jelo na konci května. Z finančního hlediska to bylo zklamání, chyběli hlavně zahraniční fanoušci, na které při Grand Prix hodně sázíme. Moc si přejeme, aby to letos bylo úplně ve starých kolejích a stadion byl zase zaplněný,“ vzpomínal funkcionář.

I dnes však cestování nepomáhá válka na Ukrajině a následná krize. „Situace není jednoduchá. Ne každý si může dovolit přijet, i když vstupné jsme zvyšovali minimálně. V sobotu by měly být stadion zaplněný, i když letos nepostavíme mobilní tribuny. Nechceme, aby byla vidět prázdná místa,“ přiznal.

Příprava na další GP začíná rok dopředu

Podruhé se seriál jede bez nejlepších Rusů. Už loni byli na základě rozhodnutí Mezinárodní motocyklové federace z důvodu invaze na Ukrajinu vyloučeni šampioni Emil Sajfutdinov a Artem Laguta a tak to je i v probíhající sezoně. „Těžko říct, jak to bude dál.

Markéta bude opět spoléhat na mladíky. Zkusíme titul obhájit, říká Topinka

Ovšem podle toho, jak se k problému postavil Mezinárodní olympijský výbor - a za mě ne správně - je možné, že v příští sezoně budou zase na startu.“

Příprava na rok 2024 začne podle Ondrašíka ještě v průběhu závodního večera. S koncem jedné Grand Prix se začínají rodit podměty k té následující. „S promotérem si k dalšímu pokračování už rok dopředu něco řekneme. Skutečné přípravy začnou někdy na konci října. Je to vlastně celoroční kolotoč. Někdy se stává, že si práci beru domů a dělám na tom po večerech,“ přiznal.

„Největší nápor nastane v posledních týdnech před termínem závodu. Denně odpovídám na desítky mailů. Manuál je podobný jako v předchozím roku, ale rozhodně ho nejde vzít jako mustr a přepsat datum ročníku,“ pokračoval.

Nový promotér přinesl modernější pojetí nejkratších motocyklových závodů. Podle Pavla Ondrašíka je změna vidět a cítit, že mistrovství světa na ploché dráze přeskočilo ze starých časů do 21. století. V sobotu by v doprovodném programu neměla například chybět autogramiádu všech účastníků. Společnost Discovery má zkušenosti s promotérstvím vytrvalostního motocyklového šampionátu Endurance nebo dráhové cyklistiky.

Zdrcující finiš plošinářů AK Markéta. Mistrovství ČR ovládli díky výhře Kvěcha

Nový promotér by mohl šampionát víc změnit

„Hlavně však prostřednictvím televizní stanice Eurosport vyrábí přenosy ze špičkových sportovních akcí včetně olympiád. Líbí se mi, že se proměnila tvář velkých cen. Televizní divák má lepší servis a věřím, že závody budou časem ještě atraktivnější a seriál se rozšíří mimo Evropu,“ nastínil možný vývoj.

Změnit by se mohl i páteční trénink, který není pro diváka atraktivní. Po vzoru MotoGP by se v něm o den dřív mohl jet závod o menší počet bodů podle nejlepších tréninkových časů. „To by mohlo lákat. Diváka zajímá boj o body, což je náplní hlavního sobotního menu. Samozřejmě s ikonickým vyhlášením vítězů a závěrečným ohňostrojem.“

V tu chvíli si už Pavel Ondrašík může říct, že je pro tento rok konec. „Oddechnu si už po projetí závodníků cílem třiadvacáté jízdy. To je finále a je znám vítěz. Úplný konec pro mě nastane druhý den v neděli, kdy se sbírají kelímky a stadion se uklízí. Materiál si pak firmy odvážejí ještě další dva dny.“

Po sportovní stránce slibují závody vyrovnané bitvy. „Polák Bartosz Zmarzlik, trojnásobný mistr světa z posledních čtyř sezon, by letos nemusel mít tak snadnou cestu za obhajobou. Dobře totiž letos jedou i starší závodníci. Myslím, že jsou zpátky ve formě a budou prohánět mladší jezdce,“ přemítal.

Na Markétě znělo Nad Tatrou sa blýska. Kraloval Vaculík, Kvěch se neprosadil

Naváže Milík na rok 2017?

Na mysli má Švéda Fredrika Lindgrena, který je se shodným počtem 36 bodů v čele šampionátu se Zmarzlikem, nebo Brita Tai Woffindena, Australany Jasona Doyleho a Jacka Holdera, mladšího bratra bývalého šampiona Chrise, anebo Slováka Martina Vaculíka, loňského vítěze z Markéty.

V roce 2017 vybojoval na Markétě historickou bronzovou příčku Václav Milík. Po dvou letech opět dostal od pořadatelů divokou kartu a Ondrašík nevylučuje, že by mohl tehdejší senzační kousek zopakovat.

„Vaškovi to jede a je na tom dobře psychicky. Dostat se na bednu ovšem vyžaduje, aby se mu sešlo úplně všechno, a to je docela loterie. Některým jezdcům se to nepovedlo za celou kariéru. Osobně si myslím, že pro českého fanouška by bylo super, pokud postoupí do osmičlenného semifinále. Případné finále by bylo třešničkou na dortu,“ poznamenal.

Startovní listina Grand Prix ČR

95 Bartosz Zmazlik (Pol.)

30 Leon Madsen (Dán.)

71 Maciej Janowski (Pol.)

66 Fredrik Lindgren (Švéd.)

505 Robert Lambert (Brit.)

99 Dan Bewley (Brit.)

692 Patryk Dudek (Pol.)

108 Tai Woffinden (Brit)

54 Martin Vaculík (Slov.)

69 Jason Doyle (Austr.)

155 Mikkel Michelsen (Dán.)

25 Jack Holder (Austr.)

46 Max Fricke (Austr.)

105 Anders Thomsen (Dán.)

233 Kim Nilsson (Švéd.)

16 Václav Milík (Česko)

17 Jan Kvěch (Česko)

18 Eduard Krčmář (Česko)

V pátečním juniorském závodě budou startovat Petr Chlupáč a Daniel Klíma