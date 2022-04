Nový promotér chystá změny

Plochodrážní bitvy na Markétě přinášejí dramatickou podívanou.Zdroj: Pavel FišerPrvní den je na programu novinka FIM Speedway GP2 České republiky. Jedná se o seriál pro závodníky do 21 let a v Praze odstartuje první ze tří podniků. Hlavní menu obstará o den později tradiční Grand Prix ČR s domácím závodníkem na divokou kartu. Bude to třetí díl MS.

Mimochodem stadion Markéta bude pořadatelem české velké ceny už pošestadvacáté bez přerušení, což nemá v kalendáři obdoby. Šampionát má nového promotéra, kterým se stala společnost Discovery Sports Events. Má velké plány a vyhlašuje začátek nové éry ploché dráhy. Projevit se to má v jiném formátu jednotlivých Grand Prix.

Změn se dočkají i diváci. Plánuje se velkolepý program s moderní fanzónou. „Závody budou mít trochu jiný kabát, očekává se jiné pojetí a vyznění. Všechno se vyjasní až po prvním závodě seriálu, který odstartuje poslední dubnový den v chorvatském Goričanu,“ uvedl ředitel pražské GP Pavel Ondrašík.

Bez ruských hvězd a závodu v Togliatti

Podle něj chce Discovery oslovit i jiné motoristické fanoušky, než je poměrně uzavřená plochodrážní komunita, a přiblížit se světovému šampionátu MotoGP silničních motocyklů. Přímo na stadionech a televizních přenosech se mají ve větší míře objevit interaktivní prvky.

Kvůli tomu dochází na Markétě k drobným stavebním úpravám. V depu zmizel kopec, z nějž si v minulosti jezdci při výjezdu na dráhu roztlačovali stroje. Důvodem je vytvoření většího prostoru pro zázemí závodů. Kapacita stadionu se bude rozšiřovat pomocí mobilních tribun. Vstupenky na oba závodní dny jsou v předprodeji.

Jinak v MS zůstává patnáct stálých jezdců. Ze startovní listiny ale byli kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině vyškrtnuti Rusové Arťom Laguta, loňský mistr světa, a třetí v pořadí Emil Sajfutdinov. Ze stejného důvodu se v červenci nepojede velká cena v Togliatti.

Franc myslí na extraligový titul

Plochodrážní bitvy na Markétě přinášejí dramatickou podívanou.Zdroj: Pavel FišerPojďme ale zpátky na Markétu. Lídrem pražského extraligového týmu je zkušený Josef Franc, který je mezi mladíky vlastně už veteránem a klidně by mohl být jejich otcem. „Plošinu mám pořád rád, ale čas nezastavíš,“ konstatoval s tím, že pomalu přesouvá do role trenéra.

„Ale Jan Kvěch, Petr Chlupáč a Daniel Klíma jsou už hotoví závodníci. Jedou výborně a od nich se klidně mohu učit. Pak jsou v družstvu ještě tři junioři,“ vyprávěl třiačtyřicetiletý závodník.

I když družstvo bude tradičně startovat bez zahraničních posil, má nejvyšší ambice. „Chceme extraligu vyhrát,“ prohlásil jednoznačně Franc. „Snažíme se o to, abychom vychovali závodníky, kteří by to dotáhli do Grand Prix. Prvním krokem k tomu je prosadit se v domácí soutěži,“ doplnil ho Ondrašík.

Samotný Franc, který vždy střídal závody na krátké dráze s dlouhými a travnatými ovály, bude letos v tomto trendu pokračovat. „Ve světě u mě bude převažovat dlouhá dráha, což je priorita. Doma se budu věnovat víc krátké dráze. Trochu mi ale ubude závodů, protože v několika případech dojde mezi disciplínami k termínovým kolizím,“ dodal.