/FOTOGALERIE/ Na podzim vybojovali mistrovský titul v takřka v juniorské sestavě. Letos se o to plochodrážní tým Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha pokusí v extralize podobným způsobem. „Nebudu říkat, že obhájíme první místo, ale budeme se o to za všech sil snažit,“ prorokoval před začátkem sezony manažer pražského týmu Tomáš Topinka.

Na Markétě začíná extraligová sezona. | Foto: Deník / Jiří Koťátko

„Máme mladý, ale silný tým. Na první závod sestavu posílí ostřílený Josef Franc,“ uvedl Topinka. V dalších závodech to bude pravděpodobně výhradně na mladé směně. „Kluci potřebují kvalitní závody, je to důležité pro jejich výkonnostní růst a extraliga je pro to vhodnou příležitostí. První místo zkusíme obhájit.“

Z mladíků AK Markéta je nejzkušenější Jan Kvěch. I když mu je jen 22 let, už se prosazuje v nejtěžší světové konkurenci. Vedle něj se nejlépe ukazují jeho vrstevníci Petr Chlupáč a Daniel Klíma. Příležitost ale dostanou i mladší odchovanci břevnovské party Adam Bednář, Jaroslav Vaníček a Vojtěch Šachl.

V prvním závodě půjde o divokou kartu

Pražský tým bude jako jediný ve čtyřdílném seriálu spoléhat jen na Čechy. „Pokud se nestane nic nečekaného, tak cizince nebudeme angažovat. Muselo by se jednat o nějakou mimořádnou událost jako zranění, ale oficiálně nemáme nikoho nasmlouvaného,“ prohlásil manažer.

Zdrcující finiš plošinářů AK Markéta. Mistrovství ČR ovládli díky výhře Kvěcha

Sezona začíná už ve čtvrtek 4. května právě na pražském stadionku na Markétě od 18.00. Kromě domácích závodníků se představí tradičně jezdci z Pardubic a Slaného. Čtvrtým celkem bude Liberec s polskými plošináři v sestavě. Nadcházející závod bude i jedním z kritérií k určení divoké karty pro Prague FIM Speedway Grand Prix of Czech Republic, která se pojede 3. června.

„Největší šance mají Kvěch, pardubický Václav Milík a Eduard Krčmář ze Slaného. Hlavně dva prvně jmenovaní podávají kvalitní výkony. Půjde o zajímavé srovnání, zvláště když pojedou proti sobě,“ zmínil Topinka závodníky, kteří jsou oporami svých týmů.

Prioritou veterána France je dlouhá dráha

Zajímavostí čtvrtečního klání nejvyšší české plochodrážní soutěže bude zmíněný start Josefa France, který v lednu oslavil čtyřiačtyřicáté narozeniny. „Dáváme mu šanci, aby se rozjel před šampionátem na dlouhé dráze, který je jeho prioritou,“ vyprávěl manažer o závodníkovi, který pamatuje starty v minulém století.

Na Markétě znělo Nad Tatrou sa blýska. Kraloval Vaculík, Kvěch se neprosadil

„Důležité je, že mladým kolegům v týmu předává cenné zkušenosti a mnoha případech jim dokáže poradit,“ pokračoval manažer, podle nějž není Franc jediným veteránem, který brázdí evropské ovály. Stále se totiž objevují známí borci z více či méně vzdálených dob a které si pamatují i diváci z českých oválů.

„Doma a v Polsku závodí trojnásobný mistr světa Dán Nicki Pedersen z Dánska. Ještě pokračují vítězové Zlaté přilby Nor s polským pasem Rune Holta, který letos oslaví padesátku, nebo Polák Grzegorz Walasek. Jeho známý krajan a čtyřnásobný mistr světa v družstvech Piotr Protasiewicz uzavřel kariéru loni. Pepe Franc má do závodění pořád chuť a s motorkou to umí,“ dodal Topinka.