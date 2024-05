/FOTOGALERIE/ Pražský maraton se běžel minulou neděli, nyní pořadatelé oznámili výsledky v souboji týmů. Závod českou metropolí znovu ozdobil projekt Battle of the Teams. Z osmi tisíc běžců na startu se ho letos zúčastnilo přes 6500 závodníků a výhru slaví tým Mattoni, jehož kapitánem byl už potřetí olympijský šampion ve vodním slalomu Jiří Prskavec.

Cíl na maratonu na Staroměstském náměstí. | Video: Ivana Roháčková

„Projekt Battle of the Teams nemá obdoby a ohlasy jsou na něj skvělé. Celkový výsledek v něm totiž může ovlivnit jak hvězdný atlet, tak i běžecký nadšenec. Závodníky baví být součástí týmu, zvlášť když je vítězný,“ říká Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech, jehož závody jsou oceněny známkami Světové atletiky.

Jak to funguje? Časy všech účastníků se přepočítají pomocí bodového sytému RunCzech běžecké ligy a získané body se sečtou s body elitních atletů podle rankingu World Athletics. Tým s nejvyšším bodovým součtem se pak stane vítězem.

A tím tentokrát byla sestava Mattoni, která se zároveň postarala i o pitný režim běžců. Tým Mattoni svým výkonem a částkou 50 000 Kč také podpořil ekologickou Nadaci Partnerství.

„V minulých letech se maraton kryl s mými nominačními závody, takže jsem mohl poprvé dorazit až letos, nasát skvělou atmosféru a fandit našim závodníkům přímo na Staroměstském náměstí,“ vykládal Jiří Prskavec.

„Přesto jsem ale do poslední chvíle netušil, jak souboj týmů dopadne, takže to bylo opravdu napínavé. A o to větší mám radost, že si náš tým odnesl zlato,“ líčil sběratel vodáckých medailí.

Na druhém místě skončil Volkswagen Financial Services s Centrem Paraple a kapitánkou Evou Vrabcovou Nývltovou, medailistkou z mistrovství Evropy. Bronz získal tým Turkish Airlines a Nadační fond Pink Bubble, jejich běžící kapitán byl Jiří Homoláč. Pomyslnou bramborovou medaili pak vybojoval Prague Airport s neziskovou organizací K srdci klíč a s kapitánem Jiřím Ježkem, šestinásobným paralympijským vítězem, který také běžel.

Jen zopakujme, že králem 29. ročníku Prague International Marathonu se stal díky času 2:08:44 Etiopan Lemi Berhanu Hayle. Nejlepším Čechem v jednom z nejprestižnějších maratonů světa byl překvapivě Martin Edlman (2:22:19). „Maraton přinesl celé Praze úžasný zážitek. O městě i závodě se mluví po celém světě,“ dodal Capalbo.

