Maratonská neděle. Praha zažije souboje o traťové rekordy a olympijské limity

/FOTOGALERIE/ V neděli vyběhne do pražských ulic přes osm tisíc milovníků běhu. Z toho jich bude polovina ze zahraničí. 29. ročník Pražského mezinárodního maratonu odstartuje na Staroměstském náměstí od 9.00. Kdo chce, může se zapojit do oblíbené soutěže Battle of the Teams a být součástí týmu s elitními běžci.

