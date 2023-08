„Postupně jsem zrychloval a vygradovalo na mistrákách,“ pokračoval sprinter, který se ve městě s husitskou minulostí vyšvihl k času 20,39. Díky němu se nakonec dostal do nominace na nadcházející mistrovství světa dospělých v Maďarsku.

S Budapeští moc nepočítal

Dvaadvacetiletý mladík na účast v Budapešti prakticky nemyslel. Sice v hale nabral slušné body do rankingu, ale ve složité nominační loterii by mu zřejmě nestačil ani potvrzovací limit. „Někde vzadu v hlavě jsem šampionát měl. Ale moc jsem s ním nepočítal,“ krčil rameny. Jenže český rekord změnil situaci.

Dvoustovka je na programu až ve druhé polovině MS, takže se může ještě připravovat doma. Do dějiště atletického svátku odcestuje až v pondělí. „Druhý den po příjezdu se půjdu rozcvičit a ve středu mě čeká závod.“

Kolikrát poběží Krsek na MS? Nemohu se dočkat Budapešti, říká

V Budapešti se Macík střetne s řadou skvělých soupeřů, s nimiž se na závodech běžně nepotkává. „Moc se těším. Závodit na mistrovství světa se super rychlými sprintery a ještě na krásném stadionu, bude něco fantastického. Je to pro mě pocta,“ zasnil se.

Se štafetou se pokusí o Paříž

„Budu se snažit ze všech sil, abych předvedl co nejlepší výkon. Pokusím se postoupit do semifinále, a to je asi maximum, na co mohu pomýšlet. K tomu bych však potřeboval, aby mi u Dunaje všechno sedlo jako v Táboře,“ přemítal.

Nervozitu zatím necítí, jistě se mu však nevyhne. „Moc si to nepřipouštím. To k velkému šampionátu patří. Nervozita bude jiná než obvykle. Spíš se na závod a atmosféru kolem něj těším. Ze světových hvězd nejvíc na Američana Noaha Lylese a Brita Zharnela Hughese, kteří běhají dvoustovku pod dvacet sekund,“ pokračoval.

Čertík v cíli čtyřstovky? Nevím, jak se u toho budu tvářit, culí se Bendová

Minulý víkend ještě závodil a povedlo se mu splnit další cíl. Jednak při vítězství na mítinku v Uherském Hradišti porazil na stovce spoludržitele českého rekordu Jana Velebu a Zdeňka Stromšíka. S nimi a ještě s Eduardem Kubelíkem zaběhli ve štafetě na 4x100 metrů 38,84. A tímto časem se nominovali na mistrovství světa štafet, které se koná příští rok v květnu na Bahamách. Z něj bude možné se probojovat na OH 2024 v Paříži.

Trénink vedle medailistů ho nakopl

„Byl to dobrý rychlostní test. Teď už budu spíš odpočívat,“ prozradil rychlonohý závodník, jehož prvním sportem byl doma na Zbraslavi fotbal. „Když jsem asi ve čtrnácti zjistil, že ze mě velký hráč nebude, přesunul jsem se na Julisku k atletům,“ vyprávěl a dodal, že impulsem bylo v roce 2015 vítězství čtvrtkaře Pavla Masláka na halovém ME v O2 areně.

„Byl skvělým příkladem. Pavla pořád obdivuju, jsme na Dukle jeden tým,“ zmínil. „Postupně jsem přicházel atletice na chuť, zlepšoval jsem se a zrychloval, až se atletika dostala na první místo. Když na stadionu vidíte trénovat medailisty ze světových soutěží, tak vás to nakopne.“

Posun v Domažlicích? Nemělo by to být letos moje poslední slovo, říká Staněk

Nyní Ondru Macíka čeká nabrání zkušeností v nejtěžší konkurenci. „Ideální by bylo postoupit z rozběhu a při tom znovu překonat český rekord,“ usmíval se. „Kdyby se to povedlo, byl by to veliký úspěch.“

Na talismany nebo rituály nespoléhá. Ale v batohu, který při závodech nosí na plochu stadionů, už roky nevyndal pár figurek z kinder vajíček a čtyřlístky pro štěstí.

Tak ať ho v Budapešti neopustí.