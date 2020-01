Poměrně rovinatý profil nové trasy v Saúdské Arábii přinášel členům sedlčanské stáje problémy. Nejvíc si užili s defekty pneumatik. Během soutěže jich museli měnit devět, což je na dakarské poměry vysoké číslo.

„Při dlouhých rovinatých úsecích se jezdilo velice rychle. Jenže rovina v poušti není absolutní rovina. Jsou v ní díry, které nejsou za prášícími vozidly vidět. A z toho bylo několik defektů. To, co jsme rychlou jízdou získali, jsme pak několikanásobně ztratili výměnami gum,“ litoval navigátor Tomášek.

Martin Macík na Rallye Dakar

2013 18. místo (navigátor)

2014 13. místo (navigátor)

2015 odstoupil po 6. etapě

2016 19. místo

2017 10. místo

2018 5. místo

2019 vyloučen po 5. etapě

2020 5. místo

Moc rychlý

Macík ho doplnil. „Vždycky nás to posunulo o kus dozadu. Byl to docela nápor na psychiku,“ pokyvoval hlavou. „Podle mě byl saúdský Dakar moc rychlý. To nám nesedělo, ale když se vjelo do dunového pole, hned to bylo pro nás lepší,“ vyprávěl řidič.

Udivilo ho dlouhé stoupání právě v písečném terénu. „Jeli jsme v dunách přes tři sta kilometrů a pořád to směřovalo někam nahoru. Museli jsme být hodně vysoko nad mořem. Těším se na příští rok, že tyto terény pořadatelé zařadí na úkor zbytečně rychlých pasáží. To by pro nás mohlo být zajímavé,“ přál si Macík.

Plány na vylepšení pátého místa spřádá týmový boss, konstruktér a pilotův otec Martin Macík starší. „Budeme řešit motor, chceme vyzkoušet automatickou převodovku a spoustu dalších věcí. A není už tajemstvím, že budeme stavět i další závodní auto, které bude zase o generaci dál,“ naznačil.