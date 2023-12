/FOTOGALERIE/ Zatímco se většina lidí připravuje na nejkrásnější svátky v roce, pražští Lvi takové štěstí nemají. Zástupci nejlepšího volejbalového klubu v zemi vyrazili včera brzy ráno do Civitanovy, kde je dnes od 20.30 hodin (vysílá ČT sport Plus) čeká čtvrté vystoupení v Lize mistrů. „Samozřejmě víme, že se blíží Vánoce. Takhle je ovšem sezona nastavená. Jsme připraveni bojovat a nic jiného neřešíme,“ říká kapitán Lvů Jakub Janouch a jedním slovem dodává, že se zápasy proti top týmům světa nehrají každý den a sportovec se na ně zkrátka musí těšit. „Uvidíme, s čím Lube nastoupí. Řeknu to s nadcházkou: třeba na ně vánoční atmosféra dýchne a dají nám více šancí,“ usmívá se reprezentační nahrávač.

Kapitán volejbalových Lvů Jakub Janouch. | Foto: VK Lvi Praha

Jakube, náročnost cesty bych postavil mezi Maaseik a Galati. Souhlasíte?

Ano, popravdě jsem cestu nezkoumal dopředu. Věděl jsem, že vedle letu do Říma, pojedeme ještě autobusem. Myslel jsem si ale, že méně než čtyři hodiny. Na druhou stranu byla cesta příjemnější, než do Rumunska, místní krajina je krásná a všichni jsme nasávali atmosféru a těšili se třeba na italské jídlo. Nejpohodovější byla cesta do Maaseiku, hlavně proto, že byla nejkratší.

Jak snášíte cestování? Trpíte?

Neřekl bych, že přímo trpím. Nejsem úplně spáč, takže mi nejde spát v autobuse ani v letadle. To už musím být vážně hodně unavený. Snažím se mít zavřené oči, občas se podívám na nějaký film a relaxuji.

Hotel se zdá být nejluxusnější, s jakým jste se v Lize mistrů setkali. I strava vás potěšila?

Nemáme žádné výhrady. Hotely tohoto typu jsou na dobré úrovni, ale i v Galati byl takový. V Civitanově už jsem byl dvakrát s Libercem, tedy se mi obnovily vzpomínky na okamžiky, které jsem tu strávil. Jídlo je skvělé a nesmíme zapomenout na italskou kávu, na kterou jsem se také těšil.

Prostředí tedy znáte, krásná hala pro 4500 diváků vám tedy nevyrazila dech?

To ne, z nároďáku nebo z pohárové Evropy jsem docela zvyklý na velké haly. Málokdy se hraje v nějaké tělocvičně. Navíc nastoupíme proti jednomu z nejlepších týmů světa a je logické, že má pěknou halu. Nikdo z nás, kdo tu ještě nebyl, nemohl čekat nic jiného.

Kdybyste si mohl vybrat, hrál byste raději ve velké nebo malé hale?

Preferuji větší haly s dobrou orientací. Ani tady s ní nemám žádný problém. Osobně mám raději světla na straně, což hala splňuje. Pokud jde o časování na balon, je vše úplně v pohodě.

Tušíte, kolik dorazí diváků a jaká bude atmosféra?

Na počet lidí jsme se neptali, atmosféru si dovedu představit. Hlavně ta část, kde se zdržuje fanklub Lube, bude hlučná. Od začátku do konce bude fandit lhostejno na hře. Ať smečujete nebo jdete na servis, povzbuzuje konstantně. Jedou se chorály, není to takové, jako třeba v naší extralize. Kotel je ale trochu dál od hřiště, takže problém v komunikaci nenastane.

S Lube už jste hráli a v Praze po statečném výkonu podlehli 0:3. V čem vám utkání pomohlo a co napovědělo?

Zápas dopadl podle předpokladů. Prospěšné nám je to teď tím, že jsme si osahali nejvyšší úroveň. Náš tým roste, každou sezonu uděláme pár kroků nahoru. Teď jsme dostali velkou příležitost v Lize mistrů, ale vidíme, že se v ní volejbal hraje zase na vyšší úrovni. Posouvat se je pro nás tou největší motivací. Rozdíly tu stále jsou, ale víme, že se dají zmenšit. Je to sport, soupeř nemusí mít svůj den. Je tu i ta vánoční atmosféra. (směje se) Můžeme dostat nějakou šanci. Nicméně od top týmů jednu maximálně dvě.

Lube má ve svém kádru soustu hvězd. Můžete vypíchnout jedinou?

Tím, že jsem nahrávač, tak Luciana De Cecca. On je takový ‚salámista‘. To mu asi pomáhá, jelikož si nedělá těžkou hlavu s žádnou situací. I když vypadá, že ho to nebaví nebo je pomalý na nohách, tak jde jen o zdání. Má obrovský přehled a pro mě je to v Lube číslo 1.

Okoukal jste něco od něj?

Luciano svůj výkon rád vyšperkuje neobvyklými volejbalovými údery. Nahrává v různých pozicích, jednou rukou, pěstí, kobrou, bagrem středem, za hlavou… Což je zábava vyzkoušet. Navíc jde o lídra, který dokáže ukočírovat všechny hvězdy, co jsou v týmu. Každý jde za ním, má volnou ruku od trenéra. Prostě je to nahrávač, jaký má být.

Lube ve skupině třikrát vyhrálo. Očekáváte, že nastoupí kompletní a byla by vůbec výhoda narazit na hráče mimo základní rotaci?

To v žádném případě. Civitanova má čtrnáct vynikajících hráčů a nastoupit může naprosto kdokoli. Byl bych nakonec raději, kdyby hrály největší hvězdy, protože by nás to vybičovalo k ještě lepšímu výkonu. Jinak se o sestavě těžko spekuluje.

Co očekáváte od zápasu a s čím byste byl spokojený?

Očekávám ještě těžší práci než v Praze. Lube hraje doma před svými diváky a nemůže si dovolit hrát na půl plynu. Spokojený bych byl, pokud bychom se dostali do nějaké koncovky a nějaký set třeba urvali.