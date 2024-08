Je pro vás loňský výsledek zavazující?

Ano, horší umístění bych považovala za neúspěch. Na druhou stranu půjde o novou sezonu, některé holky odešly, jiné přišly… Čeká nás opět těžký začátek, ale určitě chceme dopadnout, co nejlépe.

Těšila jste se na přípravu, nebo byste ještě lenošila?

Nadšení a chuť do přípravy už jsem měla. Bohužel stále doléčuji zranění z konce sezony. Doufám, že budu brzy trénovat bez omezení.

close info Zdroj: VK Lvi Praha zoom_in Ivana Kaňková.Během léta jste začala chodit do práce. Nepřemýšlela jste nad koncem volejbalové kariéry?

Ne a zatím oboje docela zvládám. Pokud potřebuji stihnout trénink, tak si přivstanu a jdu do práce na sedmou. Rozhodně se nechystám omezit volejbal.

Vítězky 1. ligy, hráčky Budějovic, se postupu do extraligy vzdaly. Prezident Lvů Tomáš Janeček se nechal slyšet, že by ve stejné situaci posun Lvic podpořil. Motivuje vás to?

Rozhodně nás to povzbudilo a bylo příjemné něco takového slyšet. Na druhou stranu máme mladý tým a je třeba si uvědomit, že se jedná o hudbu budoucnosti. V konkurenci zkušených hráček, bychom se zatím trápily.

Dovedete si představit svůj comeback do extraligy?

Už ne, v práci jsem spokojená a musím pomalu začít budovat svou mimovolejbalovou kariéru.

Kádr Lvic se nepatrně omladil. Jak vnímáte nové spoluhráčky?

Máme štěstí, že k nám chodí skvělé holky. Začleňují se dobře a rády trénují. Ještě se všechny neznáme, ale parta se zatím jeví dobře.

Jakou úlohu v tomto procesu hraje kapitánka?Nijak mimořádnou. Lídrů je v týmu více. Všechny se snažíme vzájemně poznat a pomáhat si.

Lvi si zakládají na soudržnosti. Budují rovnocennou mužskou i ženskou složku. Pozorujete v klubu specifickou atmosféru?

Být Lvicí je fajn. Máme velmi dobré podmínky. Propojení kluků a holek je taky super, jezdíme na společné soustředění. Loni jsme se často chodily dívat na zápasy mužů a už se těšíme, že se od nich letos opět něco přiučíme.