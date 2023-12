/FOTOGALERIE/ Výkon hodný mistrů předvedli v repríze loňského finále volejbalové extraligy pražští Lvi. Budějovický Jihostroj přehráli za hodinu a půl 3:0. „Super výsledek. Sám jsem nečekal, že především první dva sety budou tak jednoduché, ale musím říct, že jsme hráli perfektně. Důvody výhry? Servis, obrana a správná taktika našich trenérů,“ líčil nahrávač pražských Lvů Jakub Janouch. Jeho tým se po desátém kole drží v čele tabulky s jednobodovým náskokem na Kladno.

Jakub Janouch přebírá cenu pro MVP z rukou patronka Karla Janečka st. | Foto: VK Lvi Praha

Lvi Praha - Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:18, 25:13, 31:29)

Rozhodčí: Dmejchal, Olt. Diváci: 420. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali: Kollátor, Thiel. Trenér Barrial. Jihostroj: Ondrovič, Sobrinho, Balabanov, Taylor-Parks, van Schie, Luengas, libera Michálek, Kovařík. Střídali: González, Emmer, Leština. Trenér Kowal.

Lvi se dostali do problémů pouze ve třetí sadě, v níž prohospodařili pětibodový náskok, čelili třem setbolům a sami využili až čtvrtý mečbol. „Malinko jsme se tomu poddali. Každý z nás předvedl nějakou chybku. Každopádně jsme vyhráli v koncovce, a to se počítá,“ usmíval se kapitán Pražanů.

Důvodů k tomu měl více. Například cenu pro MVP, kterou převzal z rukou patrona zápasu Karla Janečka staršího. Otec prezidenta Lvů a majitel firmy JK-EU Invest neskrýval nadšení z vývoje klání. „Jsem hrdý na tým, který sponzorujeme,“ uvedl během slavnostního aktu.

Janouch bral cenu s pokorou. „Volejbal je týmový sport, takže má na výhře zásluhu každý. Nicméně si pochválím souhru s blokaři. Kdykoli se lámal chleba, tak nás vytáhli z problémů na útoku i na bloku. Smečaři se k tomu přidali. Pro mě jednodušší práce, jelikož jsem si mohl vybrat kohokoli,“ těšilo nahrávače.

Lvi jsou nyní v enormním zápřahu, extraligová utkání střídá v těsném sledu Liga mistrů. Do Vánoc čeká na Pražany cestování do Rumunska i Itálie, v české nejvyšší soutěži se postupně střetávají s absolutní špičkou – Kladnem, Českými Budějovicemi a Karlovými Vary. „Vyhráváme, a tak se únava vstřebává snadněji. Každý se s náročným programem pere, jak umí. Uzpůsobeny jsou tomu i tréninky. Pro naše tělo je dobré, že jsme zvítězili 3:0, jelikož jsme nespotřebovali tolik energie,“ sdělil Janouch.

Pohled trenéra Lvů Juana Manuela Barriala: „Odehráli jsme velmi dobrý zápas od začátku až do konce. Zvládli jsme i těžkou koncovku ve třetím setu, kdy na nás soupeř tlačil, ale kvalitně jsme se podporovali, což je pro nás důležité.“

Už zítra se Lvi představí na palubovce Karlovarska. Kolik setů se bude hrát, se dá jen těžko odhadnout. „Bude to boj. U nich je to vždycky takové. Doma sázejí na servis. V něm i v bojovnosti bychom se jim chtěli minimálně vyrovnat, ne-li je převýšit,“ dodal Janouch před duelem s českými šampiony z let 2021 a 22.

Lvi srazili lídra. Prostě paráda, smál se kapitán Janouch