/FOTOGALERIE/ První krok mají úspěšně za sebou, další dva náročnější na ně teprve čekají. Pražští Lvi v úvodním čtvrtfinále ČEZ volejbalové extraligy přehráli za hodinu a půl 3:0 Brno a v sérii se ujali vedení. „Jsem rád, že jsme po dvanácti dnech volna vyhráli a získali první bod. Teď ale jedeme do Brna, kde se nikomu dobře nehraje,“ potvrdil kapitán Lvů Jakub Janouch a jeho kolega ze základní sestavy, Daniel Čech, doplnil: „Brno určitě zlepší podání, které mu tentokrát tolik nešlo. My musíme zabrat a jít si pro další vítězství.“

Lvi přehráli v úvodním čtvrtfinále extraligy Brno 3:0. | Foto: VK Lvi Praha

VK Lvi Praha-Volejbal Brno 3:0 (25:17, 25:19, 25:23), stav série 1:0

Rozhodčí: Dmejchal, Možnár. Diváci: 270. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali: Thiel, Kollátor. Trenér Barrial. Brno: Dixon, Janků, Marocchi, Thiessen, Novák, Bukáček, libero Waclaw. Střídali: Smolák, Vítámvás, Jehlička, Janečka. Trenér Marek.

Základní částí propluli bez výraznější problémů a stejně pohodové pro ně byly úvodní dva sety – 25:17 a 25:19. „Soupeře jsme zatlačili od servisu a potom pro nás bylo jednodušší ubránit jejich útoky, ať už v poli nebo na bloku,“ glosoval Čech. „Hráli jsme velmi dobře. Ve třetím setu jsme uspěchali nějaké situace a udělali pár chyb. Třeba místo toho, abychom nechali soupeře hrát a získali body následnou obranou,“ popisoval Janouch.

Právě třetí sada naznačila, že souboj prvního týmu základní části s osmým nemusí být jednoznačný. Moravané se dostali místy až do dvoubodového vedení (2:0, 13:11) a do koncovky šli za příznivého stavu 23:22. Jenže Lvi ztrátovali a na servis poslali Daniela Čecha. Šestadvacetiletý smečař nelehkou situaci zvládl a utkání dopodával. „Říkal jsem si, že není čas na servis zadarmo. Šel jsem do toho na nějakých osmdesát procent. Těší mě, že jsme to následně ubránili,“ dodal.

Patronem zápasu byl tentokrát mistr světa i Evropy ve vodním slalomu Vít Přindiš. Za MVP dekoroval univerzála Lvů Caseyho Schoutena. „Utkání jsem si moc užil. Domácí vyhráli zaslouženě a věřím, že dojdou v play-off hodně daleko. Budu jim i nadále držet palce,“ slíbil kajakář.