/FOTOGALERIE/ Pražští Lvi procházejí letošním play-off volejbalové extraligy suverénně. Obhájci titulu nepoznali ve čtvrtfinále ani v semifinále hořkost porážky a potřetí v řadě postoupili do bojů o zlato. „Jsme šťastní. V klubu jsem čtvrtou sezonu a vždycky jsme byli v elitní čtyřce. Je to něco neuvěřitelného,“ hledal jen stěží slova kapitán Lvů Jakub Janouch po výhře 3:1 nad Příbramí a MVP zápasu, Fynn McCarthy, doplnil: „I když se nám nedaří, jsme schopni zachovat klid a vrátit se na naši nejvyšší úroveň. Pokud ji předvádíme, jsme jen těžko k poražení.“

Radost. Pražští Lvi ovládli i třetí semifinále. | Foto: VK Lvi Praha/Ladislav Adámek

Lvi Praha – Trox Příbram 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:22), konečný stav série 3:0

Rozhodčí: Kovář, Spáčil. Diváci: 1220. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali Estrada, Thiel, Vodička, Tibitanzl. Trenér Barrial. Trox: Benitez, D. Rosenbaum, F. Ureš, Šábrt, Tevkun, Gabriel, libero Verasio. Střídali A. Rosenbaum, Lyzanets, Toman, Toth. Trenér Vašina.

Najdou se ovšem chvíle, kdy se i českým šampionům nedaří. Tak jako ve třetí a půlce čtvrté sady závěrečného semifinále. „Po dvou relativně kontrolovaných setech přišlo polevení. Všechno jsme uspěchali. Nedávali jsme si dost času na servis. Místo, abychom soupeře nechali hrát a počkali si na ně v obraně, bláznili jsme,“ všiml si Janouch. „Příbram se rvala o šanci zůstat v boji o zlato. Bylo jasné, že nás nenechá zvítězit jednoduše. Také my jsme ale dřeli, i když jsme byli místy dole,“ popisoval McCarthy.

V době, kdy Středočeši vedli 16:9, se ukázala síla lavičky Pražanů. Střídající Jan Vodička dokázal šňůrou podání snížit na tříbodový rozdíl a další náhradníci Stefan Thiel a Luis Estrada sehráli rovněž důležité party. „Snažil jsem se přinést na palubovku svěží dech a energii. Nedařilo se nám, hlavní úkol byl zvednout náladu a dodat týmu trochu sebevědomí, že skóre dokážeme otočit,“ líčil Vodička. To se také podařilo a skvěle zaplněná Unyp arena (1220 diváků) mohla slavit. „Utkání i celou sérii rozhodla naše zkušenost z těžkých zápasů. Byli jsme dole a stejně vyhráli,“ těšilo mladého smečaře.

Koho do finále? Lvi to příliš neřeší

Finálová série bude zahájena ve středu 17. dubna v Unyp areně. Soupeřem bude Pražanům lepší z dvojice Kladno a České Budějovice. „Koho dostaneme? To bych vůbec neřešil,“ uvedl Janouch a stejný názor měl i McCarthy: „Oba týmy jsou kvalitní, půjde o dobrou sérii, ať už s jedním či druhým.“ Jen Vodička má svého "favorita". „Přál bych si Jihostroj. Jednak by šlo o odvetu loňského finále a série by tím dostala další náboj, a taky kvůli hale, která je v Budějovicích daleko volejbalovější,“ sdělil.

Své přání nakonec vyjevil i kapitán Lvů. „Chtěl bych, aby přišlo co nejvíce diváků. S Příbramí byli fantastičtí a je hlavně jejich zásluha, že jsme poslední set otočili,“ děkoval Janouch.

