Menší částku obdrží rodina ukrajinského nahrávače Lvů Ivana Pljaseckiho. Bude jí potřebovat, v pondělí (dnes) se vydá ze Žmerynky do české metropole. „Mám dva dny na to sehnat bydlení pro deset lidí. Zatím se mi to bohužel nedaří,“ uvedl Pljasecki. Jeho hlas zněl rozhodně. Během slavnostního úvodu, kdy zazněla ukrajinská hymna, jen stěží ovládal emoce. „Bylo úžasné vidět všechny lidi, co přišli a věnovali peníze naší zemi. Měli u sebe vlajky, cítil jsem obrovskou podporu,“ děkoval.

Spartu vyplašila tyčka, pak už Pardubice přestřílela

Podporu od klubu i spoluhráčů má velikou. Každý den v kabině řeší, co nového se děje na Ukrajině. „Situace se stále zhoršuje. Nikdo netuší, kdy mu začnou střílet do oken,“ popisoval smutně volejbalista. Debaty v šatně Lvů nejsou jen akademické. Smečař Tomáš Kriško nabídl Pljaseckiho rodině k užívání byt na Slovensku. Ivanovi příbuzní však chtějí do Prahy, v zemi našich východních sousedů nikoho neznají. „Nějak to zvládneme,“ pronesl pevně nahrávač.

Jeho dres byl vydražený za 9 500 korun. O rekordní sumu nešlo. O pětistovku více musel vytáhnout z peněženky nový majitel dárku Elišky Březinové. „Je to úžasné. Jsem moc ráda, že byl takový zájem a peníze podpoří Ukrajinu,“ zdůraznila krasobruslařka, jež věnovala do aukce tričko se svým portrétem a podpisem. Poté užasle sledovala, kam až se suma šplhá. Podpořit akci prý neváhala ani chvíli. „Rusko začalo nesmyslnou válku. Je smutné, že lidé přišli o domovy a rodiny se rozdělily,“ povzdechla si.

Slavia prohrála s oslabeným Libercem, rozhodl vlastní gól Olayinky

Úsměvy rozdávala o mnoho chvil dříve, kdy dekorovala Kay van Dijka MVP zápasu podle statické aplikace SmartVolley. Jeho dres posléze vydražil trenér Lvů. „Nechtěl jsem zůstat stranou,“ líčil Pomr. V duelu s Beskydy kráčeli jeho svěřenci za body vcelku přesvědčivě. Výpadek v koncovce třetí sady si však neodpustili. „Žádné utkání není jednoduché. Dva sety jsme odehráli super. Ve třetím dostala příležitost lavička. Kluci nehráli špatně, ale měli trochu hůře přihráno,“ všiml si kouč. Stejně tak ocenil, že čtvrtá sada probíhala hladce.

Pražané tak zakončili základní část na čtvrtém místě a čtvrtfinálovou sérii s Kladnem zahájí 26. března doma. To trenéra Lvů těšilo, jeho pohled byl však komplexnější. „Poztráceli jsme hodně bodů s týmy z druhé poloviny tabulky. S Brnem jsme získali jen jeden, prohráli jsme v Ostravě nebo doma s Ústím. Kdybychom je měli, mohli jsme být na vyšší příčce,“ neskrýval. Se Středočechy mají letos Lvi vyrovnanou bilanci, oba celky zvítězily paradoxně na palubovce soupeře. „Chceme postoupit, ale bude to tuhý boj. Hlavně bych chtěl pozvat diváky, jejich podporu potřebujeme. Bude se na co dívat,“ slíbil Pomr.

Ještě než vypukne play-off bude mít jeho klub čestnou povinnost předat vydraženou částku Člověku v tísni. Určena je na sbírku SOS Ukrajina. „Chtěla bych poděkovat Lvům a jejich fanouškům za štědré příspěvky. Válka na Ukrajině je obrovská, bude potřeba každé koruny,“ vzkázala za humanitární organizaci mluvčí Adriana Černá.

Žižkov sahal i v deseti po bodu, béčko Sparty rozhodlo v nastavení