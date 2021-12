Trenér Lvů Tomáš Pomr černou sérii neřešil. „Ostrava dělá doma problémy všem. S tím rozdílem, že ostatní favorité tlak ustojí, probudí v sobě sílu a vyhrají,“ popisoval. Mužstvo z moravskoslezské metropole hraje na své palubovce odvážně a houževnatě. „Ale to musíme zvládnout. Nic si nenalhávejme, dneska jsme ztratili tři body,“ mínil.



Všechno přitom začalo ideálně – Pražané se v první sadě ujali vedení 16:11. „Pořád se opakuje to samé. Každý hráč udělá dvě chybičky. Vypadá to, že se nic neděje , ale děje,“ sdělil trenér, kterému se nelíbil výkon smečařů a univerzálů. „Jestliže naši dva blokaři zakončí utkání s bilancí plus 14 a pět krajních hráčů dohromady nasbírá dva plusové body, tak je to málo,“ vysvětloval Pomr.



Výpadky prý nejsou o odvaze, spíše o nedostatečné koncentraci. „Střídají se dobré momenty s chybami. Jednu výměnu zahrajeme výborně a v další věnujeme bod soupeři,“ líčil kouč Lvů, jenž neváhal uvést konkrétní příklad: „Pokud Luke Smith zkazí první dva servisy v zápase a dostane eso, tak i jeho tři následující parádní útoky neznamenají více než stav 3:3.“



Pražané ztratili v Ostravě úvodní dva sety v koncovkách – 22:25, 23:25. V dalším ovšem ukázali, proč na ně sázkové kanceláře vypsaly kurzy okolo 1.2, zatímco úspěšný tipér výhry domácích zhodnotil svůj vklad více než čtyřikrát. Soupeře „smázli“ 25:17. „Očekával jsem, že v podobném nasazení zápas otočíme, ale nestalo se. Od poloviny čtvrté sady Ostrava zase zlobila a zaslouženě brala tři body,“ doplnil rozmrzele Pomr k výsledku 19:25.



Podobné pocity by si nepřál zažívat v závěrečném utkání roku 2021. V sobotu od 19 hodin přivítají Lvi v Unyp areně kladenské Orly. A zase budou mít o co hrát, vždyť budou hájit příslušnost v elitní čtyřce. „Ponaučení z Ostravy je jasné: musíme mít větší koule,“ zdůraznil kouč. „Je třeba umět přijmout zodpovědnost vůči týmu i výsledku. Bojovat jeden za druhého. S Kladnem očekávám diametrálně odlišný výkon a to hlavně po mentální stránce a hráčské vyspělosti,“ dodal.

Blokař Lvů Nedeljković: Souboj o první dvě místa určitě nevzdáváme