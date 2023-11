Prohráli lehce úvodní set, ve druhém i třetím hře jasně dominovali, aby ve čtvrtém stáli blízko tiebreaku a první bodové ztrátě v sezoně. Nakonec pražští Lvi otočili v Benátkách závěrečné dějství z 19:22 na 27:25, přežili přitom i setbol a po zhruba pěti odehraných kolech vévodí tabulce volejbalové extraligy s plným počtem patnácti bodů. „Rozhodla naše týmovost a bojovnost,“ uvedl kapitán Lvů Jakub Janouch. Příští utkání sehrají čeští šampioni v sobotu v Liberci a dobře vědí, že cesta za úspěchem vede přes kvalitnější výkon.

Radost. Pražští Lvi otočili vývoj utkání v Benátkách a zůstávají v extralize stále neporaženi. | Foto: VK Lvi Praha

Jak Janouch, tak trenér Pražanů Juan Manuel Barrial věnovali ve svém hodnocení největší pozornost vstupu do střetnutí. „Náš přístup nebyl dobrý. V týdnu jsme se často bavili o tomto utkání. Hráče jsem nabádal, že to bude moc těžké,“ líčil Barrial, jenž vývoj skóre (7:2, 12:5, 16:8, 19:11) nelibě nesl. „To, co jsme si před zápasem říkali, že nechceme, aby se stalo, tak se stalo. Na druhou stranu Benátky hrály velice dobře a výhru v prvním setu si zasloužily,“ přiznal Janouch.

VK Benátky nad Jizerou – VK Lvi Praha 1:3 (25:20, 17:25, 16:25, 25:27)

Rozhodčí: Dušek, Dmejchal. Diváci: 300. Benátky: Hudák, Srb, Pokopec, Patočka, Křesťan, Šulista, libero Kotek. Střídali: Matras, Dergulov, Koranda. Trenér Dittrich. Lvi: Vodička, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Thiel, libero Tláskal. Střídali: Kollátor, Krča, Madsen, Janouch. Trenér Barrial.

Už v koncovce úvodní sady Pražané mohutně dotahovali (25:20) a další dvě patřily pouze jim (17:25 a 16:25). „Zapnuli jsme na vyšší obrátky a vše se odvíjelo na ose servis a kvalitní obrana, ta především,“ sdělil Janouch.

Outsider ovšem nesložil zbraně a čtvrtý set proměnil v obrovské drama. Ještě v jeho polovině si udržoval čtyřbodové vedení (15:11), ale skvělé bloky vrátily Lvy na dostřel (15:14). Jenže domácí Srb a Pokopec zazářili, když dosáhli dvou es a Benátky znovu odskočily (22:19)…

Co rozhodlo koncovku? Pevnější nervy Pražanů a jejich větší úderová jistota. Na rozdíl od volejbalistů z Benátek se vyvarovali technických chyb a vítěznou vlnu tak neopustili. „Byla to obrovská tahanice. Dlouho jsme prohrávali o dva až tři body, ale zvládli jsme to,“ ocenil Janouch. „Jsme moc rádi za tři body,“ oddechl si Barrial.