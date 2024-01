/FOTOGALERIE/ Tahle parta snad nemá letos na odpočinek nárok. Posuďte sami: ve středu se Lvi probojovali do play-off volejbalové Ligy mistrů, v sobotu zvítězili ve šlágru 18. kola extraligy 3:1 nad Libercem a upevnili si vedoucí příčku v tabulce. A příští týden? V úterý od 18.30 v Unyp areně čtvrtfinále Českého poháru s budějovickým Jihostrojem a následně dvě klání extraligy. „Pokud se vyhrává, únava se rychleji a snadněji vstřebává,“ vysvětluje smečař Lvů Daniel Čech, který si vydobyl místo v základní sestavě Pražanů. Proti Liberci přispěl k výhře třinácti body a další by rád přidal v následujících zápasech. „Věřím, že zvládneme vyhrávat na všech frontách,“ troufá si 26letý volejbalista.

Daniel Čech v akci. | Foto: Lvi/Ladislav Adámek

VK Lvi Praha-VK Dukla Liberec 3:1 (25:23, 25:19, 21:25, 25:20)

Rozhodčí: Velinov, Buchar. Diváci: 418. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali Kollátor, Thiel. Trenér Barrial. Dukla: Suda, Trojanowicz, Jemeljanovs, Gomez, Urueňa, Bryknar, libero Maar. Střídali L. Démar, Johansen, Staněk, Pavlíček. Trenér M. Démar.

Jaké byly oslavy postupu do vyřazovacích bojů Ligy mistrů?

Oslavy samozřejmě proběhly, nicméně ne moc velké. Věděli jsme, že nás čeká důležitý zápas. Den po postupu už jsme měli trénink a začali se připravovat na Liberec.

Nicméně jste v prvním setu dlouho prohrávali. Co zapříčinilo obrat na 25:23?

Jeho základním kamenem byl Casey (Schouten), který zatlačil na servisu. Podání bylo šest a padly z nich tři esa. Některé útoky Dukly jsme ubránili a koncovku zvládli.

Ve druhé sadě to byla jiná písnička – 25:19. Co se změnilo?

Řekli jsme si, že musíme všichni zatlačit servisem, což se podařilo. Z podání plynulo klasické volejbalové pravidlo: Duklu jsme odtáhli od sítě a lépe se nám bránilo.

Vypadalo to na jasný výsledek, ale třetí set jste ztratili – 21:25. Proč?

Opět se vše rozhodovalo v koncovce a tentokrát v ní vycházelo podání lépe soupeři. Navíc jsme nesložili některé míče a možná jsme si mysleli, že už to půjde samo. Nešlo…

Každopádně jste zvítězili 3:1 a čeká vás týden se třemi zápasy. Jste na takový maraton připraveni?

Pokud se vyhrává, únava se rychleji a snadněji vstřebává. Zároveň není důvod myslet negativně, takže je hlava v pohodě. Na fyzické přípravě zase pracujeme s kondičním trenérem.

Final four Českého poháru je pro vás zatím zakleté. Co udělat pro to, abyste v úterý postoupili?

Musíme se, co nejdůkladněji připravit. Hrajeme doma, věřím, že nás opět přijde podpořit hodně fanoušků a vytvoří dobrou atmosféru. Musíme začít od servisu, jít do utkání za každou cenu nebojácně a potvrdit, že to v Unyp areně umíme. Věřím, že zvládneme vyhrávat na všech frontách.

Spoluautorka: Marie Trlicová