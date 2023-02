Před týdnem Lvi jasně přehráli libereckou Duklu a vysloužili si ovace nadšených fanoušků. Nyní se zbytečně dostali do problémů. „To samé se nám stalo před dvěma koly v Beskydech, kde jsme dokonce bod ztratili. A takových utkání bylo v základní části dost,“ přiznal nahrávač Pražanů. To, že půjde o drama přitom dlouho nikdo nepředpokládal. Favorité vyhráli první set 25:23 a ve druhém hře dominovali – 25:11. Třetí sadu ovšem nechali dojít do koncovky. „Vždy se nám nepovedou dva až tři balony za sebou a opustíme vše, co do té doby fungovalo. Jednou jde o chybu smečaře, podruhé moji. Soupeři něco zázračně čapnou, psychicky vylétnou a my je těžko doháníme,“ našel podobnosti kapitán z Unyp areny.