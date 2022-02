Proč jste se rozhodla přijmout nabídku Lvů a stát se patronkou zápasu s Odolenou Vodou?

Volala mi (oštěpařka) Irča Gillarová, která je akční a jde do všeho po hlavě. V tom jsme si hodně podobné. Ona už patronkou na utkání byla a líbilo se jí to. Na její popud jsem si řekla, že do toho taky půjdu a podívám se na další pro mě nový sport. Jsem nadšená z toho, že jde o kolektivní sport, který hrají vysocí kluci. (směje se)

Tedy rozhodla kamarádka a výška volejbalistů?

Přesně tak. Sama měřím 193 centimetrů. Budu si užívat, že konečně nevyčnívám. Velmi ráda se dívám na sport a vidět ho živě je docela jiný zážitek. Každému doporučuji nezůstávat u televize a chodit přímo na sportoviště. Je to veliký relax.

Jaký máte vztah k volejbalu?

Amatérský. První zážitky pocházejí z dětských let. Na základní škole jsme hráli proti sobě volejbal jako třídy a byli jsme pyšní, jak to té naší jde. Porazili jsme všechny. Volejbal jsem si zamilovala a občas si chodíme s kámoši zapinkat. Většinou v létě na beach, pěkně se poválet v písku. (směje se)

Vztah individuální sportovkyně ke kolektivnímu je tedy kladný?

Rozhodně. Moc mě baví fandit v hale. Největší zkušenost mám s kolínským basketem, na který chodím pravidelně. Vždy mě zaujme motivace lidí, jak se dokážou vzájemně vyhecovat a pomoci si k lepšímu výkonu.

Proč jste sama neskončila u kolektivního sportu?

Víte, že vlastně nevím. Dneska bych to asi změnila… Bude to tím, že jsem vyrůstala na vesnici kousek od Kolína. Jako malá jsem si chodila hrát ven s dětmi, do sokola, do hudebky… Na kolektivní sport nás bylo málo. Musela bych dojíždět. Ve chvíli, kdy jsem s tím chtěla začít, objevili mě pro atletiku a u té jsem už zůstala.

U kladiva, trochu netypického náčiní pro dívku…

To se říkalo v mých začátcích. Dneska už to nikdo neřeší. Kladivo je pro mě nejlepší. Nikomu bych ho ale nenutila. I když na rovinu: ono je nejlepší. (směje se)

A kdo bude lepší v souboji Lvů s Aerem?

To se dopředu těžko určuje. Jelikož budu fandit Lvům, tak doufám, že vyhrají domácí.