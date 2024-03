/FOTOGALERIE/ Nejtěžší zkoušku v letošní sezoně úspěšně zvládli volejbaloví Lvi. Čtyři dny po překvapivém vyřazení z Českého poháru, přehráli v Unyp areně 3:0 Karlovarsko a bez ohledu na výsledky závěrečného kola stvrdili své postavení v čele extraligy. „Nebylo to vůbec jednoduché, všichni čekali, až Lvi prohrají. Bohužel se to stalo v nešťastnou chvíli. Jsem rád za celý náš klub, jak jsme situaci zvládli,“ líčil Jakub Janouch. Nahrávač Pražanů k duelu přistoupil jako správný kapitán a po zásluze byl vyhlášený jeho MVP. „Ceny si samozřejmě vážím, ale důležitější je, že jsme ukázali sílu a týmovost. Jsme Lvi, a tak musíme i hrát,“ doplnil rozhodně.

Jakub Janouch přebírá z rukou patrona zápasu Davida Pulkrábka cenu pro MVP. | Foto: VK Lvi Praha

Lvi Praha-ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:13, 36:34, 25:23)

Rozhodčí: Grabovský, Kovář. Diváci: 520. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali Thiel, Kollátor. Trenér Barrial. Karlovarsko: Marelič, Carmody, Lamanec, Pastrňák, Kock, Keemink, libero Pfeffer. Střídali Ihnát, Kasan, Dosal. Trenér Hudeček.

Měl jste jako kapitán po poháru v kabině nějaký proslov?

To nebylo třeba. Náš trenér je natolik dobrý psycholog, že řekl přesně to, co měl. Cením si toho, že stál za námi. Býval výborný hráč, takže ví, jak je těžké se od takové prohry oprostit. Jeho přístup nám moc pomohl a těší mě, že jsme se mu odvděčili výhrou.

K jistotě prvního místa vám před utkáním scházel bod. Kalkulovali jste s tím?

Vůbec ne, pokud bychom získali bod a prohráli 2:3, tak budeme všichni naštvaní. Nešlo nám ani tak o tabulku, ale o naše psychické rozpoložení před play-off. Vrátit se na vlnu výkonů, jaké jsme v sezoně předváděli.

Ani fanoušci vás nezatratili…

Za to jim moc děkujeme. Přišlo jich hodně a neustále nás povzbuzovali. V sezoně nás podrželi mnohokrát, třeba po osmifinále Ligy mistrů s Las Palmas, v němž jsme prohráli zlatý set. Ještě pět minut po zápase stáli a tleskali nám. Na to nikdy nezapomenu.

Pojďme k zápasu. Lepší první set jste si asi přát nemohli?

Vstup byl velmi důležitý. Zdobil nás tvrdý servis a měli jsme snad osm bloků. To jsme přesně potřebovali.

Ve druhé sadě jste odvrátili devět setbolů. Čím to, že soupeři tak dotírali?

Trošičku jsme zpohodlněli, nesoustředili se. Karlovarsko se chytlo, ale i přes to, že jsme udělali strašně chyb, tak jsme koncovku ubojovali. To se vždy cení.

Právě bojovnost byla pro vývoj střetnutí rozhodující?

Bojovnost je vždycky základ. Dobře víme, jak umíme hrát, jaké jsou naše dovednosti. Výsledek je o mentálním nastavení, a bojovnost vám v ní moc pomůže. Pokud budeme oslavovat s našimi fanoušky každý bod a podporovat se, hlava bude soustředěná a všechno bude snazší.

Jste tedy vítězi základní části extraligy. Jak vám to zní?

Splnili jsme dílčí cíl. Čeká nás ještě jedno kolo a do Beskyd pojedeme za každou cenu vyhrát. Hlavně pro naše mentální rozpoložení je to důležité. Poté začne nová soutěž. Budeme mít dvanáct dnů na odpočinek i trénink a budeme se snažit co nejlépe se nachystat na nejdůležitější část sezony.

Přejete/nepřejete si nějakého soupeře?

Ne, jsme první a tím jsme si na sebe upletli bič, že musíme porazit každého. Začneme doma, rozhodující zápas bychom hráli také doma… Všechno nám hraje do karet. Bude jen na nás, jak se s tím popereme.