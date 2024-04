/FOTOGALERIE/ Pražští Lvi si schovali pomlázku až na pondělní večer, v Příbrami zvítězili 3:1 a jediná výhra je dělí od finále play-off volejbalové extraligy. V sérii nyní vedou 2:0 na zápasy. „Jsem rád, že jsme to zvládli. Bylo to těžké utkání, což jsme věděli a s tím jsme k němu jeli. Příbram měla nabitou halu a za sebou klasicky i komentátora, který to tentokrát se svými výroky na naši stranu vážně přeháněl,“ uvedlo libero Lvů Milan Moník. „Ustáli jsme to v hlavách, což bylo rozhodující.“

Radost! Pražští Lvi zvítězili i ve druhém semifinále. Příbram přehráli na její palubovce 3:1. | Foto: VK Lvi Praha

Trox Příbram-Lvi Praha 1:3 (21:25, 20:25, 25:19, 22:25), stav série 0:2

Rozhodčí: Krtička, Dušek. Diváci: 1452. Trox: Benitez, D. Rosenbaum, F. Ureš, Šábrt, Toman, Gabriel, libero Verasio. Střídali Lyzanets, Tevkun. Trenér Vašina. Lvi: Madsen, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali Estrada, Vodička. Trenér Barrial.

Zatímco doma měli Pražané vývoj střetnutí stále pod kontrolou, tentokrát si prošli drobnými krizemi. „Ve druhém setu jsme v prostřední pasáži udělali čtyři chyby z pěti balonů, navíc z kategorie zbytečných. Na konci třetího za to vzal nahrávač Příbrami a servíroval parádně,“ okomentoval kapitán Lvů Jakub Janouch výkon Daniela Rosenbauma. Opora Troxu předvedla málokdy vídanou sérii osmi servisů včetně čtyř es a Středočeši díky ní otočili skóre z 16:17 na 24:17. „To musíme vyzdvihnout, vážně mu to vyšlo,“ ocenil Moník.

Ještě více si oba pochvalovali podpory fanoušků. „Když jsme byli na dně, tak nám ohromně pomohli. Přes přesilu byli slyšet a chvílemi jen oni. Za to jim patří náš velký dík,“ líčilo libero Pražanů. „Byli moc šťastní, úplně jako my. Slezli za námi na palubovku, i když to měli skoro dva metry vysoko. Jsem rád, že přijeli a jsme jim za to moc vděční,“ přidal svůj pohled elitní nahrávač.

Za postupem bez hluchých pasáží a agresivně

Lvi tak třímají v rukách postupový mečbol. Rádi by ho využili už v pátek, kdy je v Unyp areně od 19 hodin na programu třetí semifinále. „Musíme podat lepší výkon, než v Příbrami. Předvádět svoji hru a být agresivní. Tak, jako jsme byli v úvodním domácím zápase,“ sdělil Moník. „Je třeba se vyhnout hluchým pasážím, které vždy přijdou. Aby netrvaly pět balonů, ale jen jeden a tlačit od servisu,“ přidal svůj pohled Janouch.

Zda Lvi dokráčejí do třetího finále v řadě, bude záležet také na fanoušcích. „Bez nich to nejde, s nimi bychom to měli zvládnout,“ zdůraznil Moník. „Za dnešek jim děkujeme a žádáme je, aby nás podpořili i v pátek. Jde o ideální den i čas, jelikož se v sobotu nemusí vstávat. Uděláme všechno pro to, abychom sérii dotáhli do vítězného konce,“ zakončil Janouch.

