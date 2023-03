/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přesně takové je play-off. O osudu zápasů často rozhodují naprosté maličkosti. Volejbalista Daniel Čech odehrál včera v dresu Lvů celé utkání s Orly. Chvíli byl dole a chvíli nahoře. Nejníže se ocitl v koncovce čtvrtého setu, v níž neproměnil jeden ze čtyř mečbolů. „Jenom jsem se modlil, ať nás to nesemele a tiebreak zvládneme,“ přiznal 25letý smečař, který jinak válel a přispěl k vítězství Pražanů (3:2) sedmnácti body. „Můj výkon byl takový nahoru dolů. Nevynucených chyb bylo vážně moc,“ pronesl sebekriticky. „Na Kladně musíme ještě více tlačit na servisu. Pokud se nám to podaří, můžeme rozhodně i tam vyhrát,“ doplnil odhodlaně před druhým duelem čtvrtfinálové série.

Daniel Čech útočí. | Foto: VK Lvi Praha

Jak se vám hrálo před téměř tisícovkou diváků?

Parádně. Atmosféra byla výborná. Jsme moc rádi, že přišlo tolik lidí. Pro takové zápasy volejbal všichni děláme.

Lvi Praha - Orli Kladno 3:2 (22:25, 25:11, 25:22, 27:29, 15:10), stav série: 1:0

Rozhodčí: Kovář, Velimov. Počet diváků: 980. Esa: 7:6. Bloky: 15:11. Čas: 144 minut. Lvi: Čech, Todua, Schouten, Kriško, McCarthy, Janouch, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Kollátor, Tibitanzl. Trenér: Barrial. Orli: Kyjanica, Platačs, Seppanen, Špulák, van Solkema, Kraffer, libero Kunc. Střídali: O. Fortuník, Hýský, Grozer, Andersen. Trenér: M. Fortuník.

V úvodní sadě jste ovšem fanouškům příliš radosti neudělali.

To máte pravdu. První set nám klasicky utekl. Chvíli trvalo, než jsme se dostali do správné provozní teploty. Pak jsme zapnuli. Škoda koncovky čtvrté sady, ve které jsme neproměnili mečboly. Jsem moc rád, že nás to nezlomilo.

Co s vámi udělal nevyužitý mečbol?

No, jeden a možná dokonce dva jsem měl na ruce. Samozřejmě mě to mrzelo. Jenom jsem se modlil, ať nás to nesemele a tiebreak zvládneme.

Co se vám před ním honilo hlavou?

Nic příjemného. Rychle jsem si ale uvědomil, že už je to za mnou a nikdo to nevrátí. Vyhodnotil jsem si chyby a snažil se je neopakovat.

Zdroj: Youtube

V čem byli Orli nejnebezpečnější?

Tradičně na servisu. Před zápasem jsme mluvili o tom, že musíme ustát příjem a odútočit i těžší balony. To se nám od druhého setu vcelku dařilo. Tiebreak jsme si také pohlídali a zlepšili v něm i obranu.

Řada servisů letěla na vás. Bylo těžké jim čelit?

Věděl jsem, že budu jedním z terčů podávajících. Nebudu lhát, chvíli jsem se do toho dostával. Pak už jsem si zvykl, i když sebekriticky přiznávám, že mi občas něco uletělo. Snažil jsem se dělat, co jsem mohl. Těžší servisy třeba jen zvednout nad sebe.

Hrál jste někdy na klubové úrovni těžší utkání?

V základní sestavě Lvů jsem se objevil v play-off poprvé, takže nejspíše nehrál. Ze začátku jsem cítil malou nervozitu, pak už to šlo.

Jak se malá nervozita projevovala?

Ruce mě během rozcvičení úplně neposlouchaly. Zajímavé je, že v zápase už to šlo. Během prvního setu jsem si ovšem uvědomoval, že lehčí balony umím zahrát lépe.

Další program čtvrtfinále:

20. 3. 18.00 Orli Kladno-Lvi Praha (Kladenská sportovní hala)

23. 3. 20.15 Lvi Praha-Orli Kladno (Unyp arena)

případně:

26. 3. 18.00 Orli Kladno-Lvi Praha (Kladenská sportovní hala)

29. 3. 18.00 Lvi Praha-Orli Kladno (Unyp arena)

Nyní jedete na Kladno. Co ve druhém čtvrtfinále zlepšit a čeho se vyvarovat?

Pokud budu mluvit za sebe, tak se musím vyvarovat nevynucených chyb. Když nemám ideální pozici, je třeba na to jít chytřeji, třeba si pomoci zálivkou nebo klepnutím do bloku. Ne zbrkle smečovat, což jsem párkrát předvedl.

A z pohledu týmu.

Musíme ještě více tlačit na servisu. Pokud se nám to podaří, můžeme rozhodně i na palubovce Kladna vyhrát.

Valerij Todua přebírá cenu z rukou Alžběty Dufkové.Zdroj: VK Lvi PrahaÚvodnímu klání vládl blokař Todua MVP zápasu vyhlašovali v Unyp areně experti od aplikace SmartVolley. Stal se jím domácí volejbalista Valerij Todua, který zaznamenal šestnáct bodů a polovinu z nich blokem! „Sám jsem překvapený, kolik bloků jsem udělal. Soupeři mě trefovali,“ popisoval 208 centimetrů vysoký chlapík. Své ceny si náramně považoval. „Vždycky je fajn, pokud vás odmění za vaši práci. Povedlo se to v tak důležitém utkání, což je super,“ usmíval se poté, co z rukou patronky klání, české akvabely Alžběty Dufkové, převzal stříbrný talíř. Také účastnice tří olympiád byla utkáním nadšena. „Atmosféra v hale byla výborná. Lvům jsem fandila o sto šest. Předváděli neskutečné kousky. Velice jsem si to užila,“ dodala.