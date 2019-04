Ve své sbírce má titul z Ligy mistrů i ze slavné Serie A1, italský a řecký pohár. Za českou reprezentaci nastupoval v letech 2003 až 2015 a v jejím dresu bojoval na třech evropských šampionátech. „Dorazí obrovské zkušenosti, skutečná kvalita,“ říká na adresu brzy 38letého blokaře kouč Lvů Tomáš Pomr.

„O Jirku jsme se zajímali už loni,“ popisuje dále. Až letos se ale pohnuly ledy a českým prostředím prosákly informace, že se Král chystá k návratu. „Žádné problémy nenastaly. Ani jeho finanční nároky nebyly přemrštěné. Měl přesně zjištěnou situaci. Potěšilo nás, že si z množství nabídek vybral právě tu naši,“ vypichuje Pomr.



A na borce, do jehož výčtu angažmá schází ještě Turecko, pěje pouze chválu. „Herní přednosti? Vyrovnané všechny činnosti. Výborně blokuje i podává. Lidská stránka? Je to chytrý a slušný kluk. Srdcem sportovec.“

Pohodový život versus výzva

Nyní se přesuňme do Francie, kde se Jiří Král usadil v roce 2012. „Myšlenka na návrat domů ve mně zrála od roku 2016, kdy ve Franci zkrachoval můj první klub Beauvais. Už se mi nechtělo stěhovat po Evropě. S rodinou to není úplně jednoduché,“ líčí blokař.



Jenže přišla nabídka z Cannes. „Pohodový život, sluníčko. Doma jsme plány hned přehodnotili,“ usmívá se. A z jednoho roku byly tři. „V Neratovicích máme dům. Vždycky jsme věděli, že v něm chceme žít. Českému volejbalu za mnohé vděčím a chci mu něco vrátit,“ zdůrazňuje Král.



Proto rozhodil sítě. „Nevzal jsem si manažera, hodil jsem do Česka jen echo přes známé. Volejbalová komunita je malá. Ozvalo se relativně dost klubů, zájem byl,“ těší více než dvoumetrového chlapíka.

Kdo ke Královi?

Vynikající blokařskou dvojicí Šimon Krajčovič a Mart Van Werkhoven se letos mohli pyšnit pražští Lvi. Jejich další setrvání na Lužinách je však nejisté. „Šimon má před sebou skvělou zahraniční kariéru. Jednáme s ním o roční smlouvě. Dobře ale víme, že ho v kádru dlouhodobě neudržíme,“ vysvětluje trenér Pomr. „Mart by rád žil se svou partnerkou, která hraje v Itálii. Vypadá to, že přestoupí do jednoho klubu na jihu Německa.“

Dalo se čekat, že zakotví v Odoleně Vodě, kde v roce 2004 slavil mistrovský titul. „S vedením jsem nebyl v kontaktu. Volejbal už tam dělají jiní lidé. Nikoho tam neznám. Jednal jsem s kdekým, Odolka se ale neozvala.“



Po sérii pohovorů vzal Král do ruky pero a podepsal v Praze. „Z lidí tam mám vážně dobrý pocit. Budují velmi rozumně klub na vyšší úrovni. Mají historii, vždycky uměli pracovat s mladými,“ vysvětlil motivaci. „Líbilo by se mi předat nastupující generaci své zkušenosti.“

Obavy 38letého dědka

Jiří Král není rozhodně žádný přezíravý egoista. Bez problémů přizná: „Z návratu do extraligy mám trochu strach. Je to kvalitní soutěž. A roky nezastavíte. Volejbal hrát umím, budu bojovat s fyzičkou. To je pro mě další výzva. Očekávání budou veliká. S tím je třeba se poprat.“

V kabině bude jasně nejstarší. „Toho, že by mi kluci říkali dědku se nebojím. To vím!“ rozesměje se. „Za Lvy nastupuje třeba Honza Svoboda. Já jsem hrával s jeho tátou. A dokonce jsme spolu zapíjeli jeho narození. Tak co byste čekal?“



Smlouvu má na jeden rok a na druhý opci. Při ideální konstelaci může na lužinské palubovce oslavit čtyřicátiny. „No, nevím. Pokud všechno půjde, tak proč ne. O mě ale nejde. Všichni tu máme jasný cíl: pozvednout klub. Moc rád bych k tomu přispěl,“ dodává Král.

Jiří Král

Narodil se 8. července 1981. Je mistrem české a italské nejvyšší soutěže. Vítězem Ligy mistrů, italského a řeckého poháru. Zúčastnil se tří mistrovství Evropy 2003, 2009 a 2015. V reprezentaci nastupoval v letech 2003-2015.



Profesionální kariéra:

1999-2004 Odolena Voda

2004-2005 API Verona

2005-2008 Treviso

2008-2009 Sempre Padova

2009-2010 Īraklīs Salonicco

2010-2011 Halkbank

2011-2012 Piacenza

2012-2016 Beauvais

2016-2019 Cannes