Lvi venku opět nezaváhali. Mužstvo táhla vycházející hvězdička

/FOTOGALERIE/ Patří k výjimečné volejbalové generaci, která v roce 2018 dosáhla na stříbro z mistrovství Evropy hráčů do 18 let. O dva roky později se Jan Vodička připojil k extraligovému áčku Lvů. Proniknout do základní sestavy se mu ale dlouho nedařilo. Až zhruba před měsícem přišel zlom a v sobotu večer patřil mladý smečař k ústředním postavám Pražanů, kteří zvítězili v Odoleně Vodě 3:1. Úspěch to byl o to větší, že se radoval na palubovce, na které vyrůstal. „Je to úžasný pocit. Vždyť jsem tady doma. Jsem rád, že jsme se udrželi na malé vítězné vlně. Dobře pro tým a ještě lépe pro mě,“ smál se Vodička.

Životní zápas odehrál v Odoleně Vodě smečař Lvů Jan Vodička (č. 4). | Foto: VK Lvi Praha