Díky zisku dvou bodů se Lvi vrátili do elitní čtyřky volejbalové extraligy. Další výhru by si rádi připsali už v sobotu. V Unyp areně přivítají od 18 hodin jedenáctý tým tabulky – Benátky nad Jizerou. „Začátek utkání musí vypadat stejně jako na Kladně. Pokud zapneme hlavy, bude mít zápas jistě docela jiný obrázek než se Zlínem,“ doplnil odhodlaně zkušený nahrávač.

Orli Kladno – Lvi Praha 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:22, 11:15)

Lvi: Janouch, Kriško, Smith, McCarthy, Todua, Schouten, libero Moník. Střídali: Krča, Pliasetskyi, Čech, Kollátor, Černý, Vodička, Šálek. Trenér: Barrial.

Proběhlo po porážce od Zlína nějaké sezení?

Ano, výpadek jsme řešili. Museli jsme si vyříkat nějaké věci – jak individuálně, tak týmově. Evidentně to pomohlo, jelikož jsme na Kladně nastoupili s úplně jiným nasazením, než v neděli.

Přesto jste první set ztratili 21:25. Co o tom rozhodlo?

Domácí prostředí. Hráči Kladna se cítí ve své hale výborně na servisu. Solili ho, utekli nám o pár bodů a náskok udrželi.

Další dvě sady jste ovládli shodně 25:23. Byla nějaká činnost, na které jste se chytili?

Skóre se tahalo. Důležité bylo, že jsme udrželi nasazení. Druhý set rozhodl třemi esy Casey Schouten. V tom třetím jsme ustáli kvalitní podání Kladna a začali dobře bránit na bloku i v poli.

Radost z vítězství.Zdroj: Lvi/Marie TrlicováVe čtvrtém jste prohrávali až devítibodovým rozdílem. Výpadek, nebo síla soupeře?

Ten jediný mě mrzí. Kladno sice hrálo dobře, ale my mu všechno usnadnili. Místo, abychom byli mentálně nahoře, tak jsme vypadli z rytmu. Alespoň jsme se dotáhli v koncovce, k čemuž hodně pomohli kluci z lavičky.

V Kladně si zahráli úplně všichni. To není v extralize časté…

Je to ale jen dobře. Jen ať mladí kluci více a více hrají. Jednak si odpočinula základní sestava a taky oni získali zkušenosti. Navíc jsme zdramatizovali koncovku a domácí znejistěli. To nám v tiebreaku jen prospělo.

Je tiebreak vážně loterií?

Říká se to, ale já tomu úplně nevěřím. Ano, pokud je skóre 13:13, přijde někdo a dá dvě bomby, tak s tím nic nenaděláte… V tiebreaku jsme domácí ubránili na bloku, v poli a složili nějaké bodovky. Svou důsledností jsme zápas dovedli do vítězného konce.

