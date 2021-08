Na tradičním místě a v obvyklém termínu zahájili volejbaloví Lvi přípravu na novou sezonu. Členové extraligového áčka a několik juniorů si dali schůzku dnes v 9 hodin před Sportcentrem v Suchdole. „Těšil jsem se stále více. Měl jsem drobné obavy, aby všechno proběhlo bez zádrhelů. Klub se stále rozrůstá a s počtem družstev narůstá i objem práce,“ popisoval trenér mužů a sportovní ředitel Lvů Tomáš Pomr.

Pražští Lvi zahájili přípravu. | Foto: VK Lvi Praha

Dobrá nálada z něj jen čišela, stejně tak energie. S každým hráčem se objal a okem odborníka zkoumal, zda nepřibral. „Kluci vypadají výborně. Posledních čtrnáct dní mi psali pravidelné reporty, co dělají,“ líčil Pomr. Svým svěřencům důvěřuje, i kontroly však proběhnou. „Kluci mají stanovenou ideální váhu, které se musejí přiblížit,“ prozradil kouč. To, že by se klubová kasa naplnila pokutami, nepředpokládá. „Všichni jsou zvyklí se o sebe starat. Jde o profesionály, vydělávají si dobré peníze. Tělo berou jako svůj výrobní prostředek. Vědí, co mají dělat i jíst.“