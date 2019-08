Škoda jen toho počasí. „Nastoupit v Chlumci je taková příjemná tradice. Celý den ale propršel. Kdybych si mohl teď vybrat, asi bychom nestartovali. To se ovšem nedalo předpokládat,“ přiznal kouč.

Na druhou stranu nešlo o nic nezvyklého. Na tekutinu si volejbalisté už zvykli. Jen jim teď po čele místo potu stékala dešťová voda. „Týden byl extrémně tvrdý. Daleko náročnější než to bývá obvyklé. Klukům nemohly fungovat nohy. Já jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil. To je to nejdůležitější, co si z turnaje odvážíme,“ smál se Pomr.

Turnaj v Chlumci nad Cidlinou:

Lvi Praha – Benátky 1:1, – Ústí 1:1, – Brno 0:2, – Myjava 1:1, – Odolena Voda 1:1.

Výkony zatím tedy nehodnoťme. Jsou ovšem aspekty, o kterých je možné hovořit. „Chtěl jsem vidět kluky pohromadě na hřišti. Pozorovat jejich projev a chemii,“ vypíchl trenér. „Přišla velká zkušenost a kvalita. Už nyní bylo patrné odhodlání a obrovská vůle vítězit,“ pochvaloval si.

Snad ještě více nově se tvořící partu. „Ve čtvrtek odpoledne jsme si v hale trochu osahali míče. Po mimořádně těžkém dopoledním tréninku. Morálka byla přes únavu skvělá. A poté šlo všech třináct hráčů společně na večeři. To mě moc potěšilo. Kolektiv má obrovskou sílu,“ zdůraznil.

Příští týden Lvům úlevy nepřinese. „Podle slov kondičního trenéra půjdeme ještě více do objemu. Vedle běhu mohou kluci očekávat hlavně posilovnu,“ doplnil Pomr.

Pak už se lužinští borci přesunou na soustředění do Litomyšle, kde se konečně trochu více seznámí s míčem. O tom ale zase až příště.