Lvi uspěli v Českém poháru. Méně jsme chybovali, řekl talentovaný univerzál

/ROZHOVOR/ Mluví se o něm, jako o jednom z největších talentů českého volejbalu. Za kanadským reprezentantem Casey Schoutenem však v extralize zatím mnoho příležitostí nedostává. Ve 2. kole domácího poháru to bylo jiné. Lvi zavítali do haly prvoligových Bučovic a David Kollátor právem neslezl z palubovky. Po výhře 3:0, která znamenala postup do další fáze, se mohl 19letý univerzál spokojeně usmívat. „O tom, že budu hrát, jsem věděl od pondělí. Moje příprava byla trochu jiná. Víc jsem se dostával k prvnímu nahrávači Kubovi Janouchovi a také naše bučovická sestava se na tréninku sehrávala,“ sdělil Kollátor.

David Kollátor. | Foto: Lvi/David Kratochvíl