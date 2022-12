Výborný výkon jste předvedl opakovaně. Fanoušci si šeptali, že jste cenu pro MVP měl dostat už dříve. Viděl jste to stejně? Nad tím jsem nepřemýšlel. MVP je fajn ocenění, ale důležitější je výhra. To se nám s Příbramí podařilo, i když to bylo těžší, než jsme čekali.

V čem byla největší síla soupeře?

Neměl co ztratit. To se vždycky dobře hraje. Kocouři bušili do servisu a my se s tím poměrně složitě vyrovnávali. Dařilo se jim na útoku a my se v této činnosti trápili. Chvíli vedl jeden tým, chvíli druhý. Bylo to takové nahoru a dolů.

Asi nejvíce ve druhém setu, kdy jste čelili šesti setbolům Středočechů, a vyhráli 34:32. Co jste v té chvíli prožíval?

Bavil jsem se. Hrát takové koncovky je vždy napínavé a každý ze sebe vydá maximum. V tom je krása volejbalu.

Lvi Praha – Kocouři Příbram 3:1 (25:19, 34:32, 22:25, 25:22) Lvi: Vodička, McCarthy, Kollátor, Smith, Tibitanzl, Janouch, libera Moník a Tláskal. Střídali: Kriško, Krča, Todua. Schouten, Pliasetskyi. Trenér: Barrial. Kocouři: Rosenbaum, Böhm, Šábrt, Hulpach, Duarte, Trojanowicz, libero Peterka. Trenér: Brom.

Proč jste ztratili následující sadu?

Jednoduchá odpověď. V koncovce jsme vedli o dva body (22:20) a soupeři trefili pár dobrých servisů. Nám nevyšel ideálně příjem a ubránili nás. To je všechno. Žádný psychický výpadek za tím nehledejte.

Neměl jste poté obavy, že se utkání protáhne až do tiebreaku?

Žiji přítomností. Neřeším to, co může být, ale to, co nastane teď. Soustředím se vždy na následující balon a věřím, že máme natolik kvalitní a sebevědomý tým, který situaci zvládne.

Nicméně šlo o ubojované vítězství. S tím souhlasíte?

Rozhodně. Musíme vyhrávat daleko jednoznačněji. Na druhou stranu je dobré vědět, že i přes slabší výkon dokážeme zvítězit. Jsem moc rád, že jsme počtvrté v řadě naplno bodovali. V sobotu v Českých Budějovicích chceme předvést daleko lepší výkon a vyhrát popáté.

Příbram odjela z lvího doupěte bez bodů. Zanechala ale dobrý dojem