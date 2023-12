Lvi srazili lídra. Prostě paráda, smál se kapitán Janouch

/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek v Lize mistrů srdnatě vzdorovali slavné Civitanově, v sobotu přehráli na Kladně (3:1) lídra extraligy. Volejbaloví Lvi si v tomto období na nedostatek práce stěžovat nemohou. „Dlouho dopředu jsme věděli, že budeme hrát Ligu mistrů a program budeme mít nabitý. Tak je vše nastaveno a tak se s tím pereme. Nicméně Kladeňáci to měli ještě složitější, jelikož cestovali za poháry autobusem až do Bosny,“ popisoval kapitán Lvů Jakub Janouch. „Těžký zápas jako vždycky, takové malé derby a cenné vítězství,“ doplnil nahrávač, jehož tým se díky zisku tří bodů vyhoupl do čela tabulky.

Jakub Janouch. | Foto: Bohumil Kučera